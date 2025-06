La serie originale HBO ispirata alla saga di Harry Potter ha annunciato l’ingresso di nove nuovi attori nel cast. Il progetto, descritto come un adattamento fedele dei romanzi di J.K. Rowling, sarà distribuito in esclusiva su HBO Max, piattaforma già attiva in numerosi Paesi e prossimamente disponibile anche in Italia, Germania e Regno Unito. Il nuovo adattamento intende raggiungere una nuova generazione di spettatori, mantenendo al contempo il legame con i fan storici della saga.

Produzione, sceneggiatura e regia: i nomi dietro le quinte

La serie è scritta da Francesca Gardiner, che sarà anche produttrice esecutiva. Alla regia di diversi episodi ci sarà Mark Mylod, anch’egli coinvolto come produttore esecutivo. Il progetto è sviluppato da HBO in collaborazione con Bronte Film and TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling partecipa in qualità di produttrice esecutiva insieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts per Bronte Film and TV, e David Heyman per Heyday Films, già produttore della saga cinematografica originale.