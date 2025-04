6/16 ©Webphoto

L’anno successivo ha interpretato Sam nel film Noi siamo infinito. Qui è una liceale che fa amicizia con un compagno di studi chiamato Charlie e lo aiuta durante il suo primo anno scolastico. Per questo ruolo l’attrice ha ricevuto critiche lusinghiere. David Sexton dell’Evening Standard ha descritto la performance della Watson come "plausibile e commovente”, mentre Ian Buckwalter di The Atlantic ha affermato che l’attrice "perde il ricordo di un decennio in cui ha interpretato Hermione con un voltafaccia come civettuola insicura ma dallo spirito libero"