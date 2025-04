The Last of Us 2, Pedro Pascal e il cast commentano secondo episodio

L'episodio "Through the Valley", trasmesso in Italia lunedì 21 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su Now, ha sconvolto i fan della serie, inclusi quelli che già conoscevano gli sviluppi della storia tratta dal videogioco. Bella Ramsey ha confessato di aver pianto per la prima volta su un copione. Il protagonista, Pedro Pascal, è "in fase di negazione" per ciò che è accaduto a Joel



"Through the Valley", il secondo episodio di The Last of Us 2, la serie televisiva HBO che in Italia arriva con una nuova puntata ogni settimana in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, rappresenta un punto di svolta per la storia che, sul piccolo schermo, è iniziata nel 2023.

Come già sapevano i milioni di gamer nel mondo che hanno già vissuto le emozioni del gioco omonimo di Naughty Dog pubblicato nel 2020 (punto di riferimento per gli sviluppatori dell'adattamento televisivo), siamo giunti al punto in cui Joel, il protagonista maschile interpretato da Pedro Pascal, viene brutalmente ucciso per mano di Abby (l'attrice Kailtyn Dever), la ragazza che sappiamo essere in cerca di vendetta fin dal suo esordio nello show.

Essere a conoscenza della storia non ha messo al riparo da un'ondata di forti emozioni il pubblico, gli autori della serie e neppure gli attori, incluso Pascal che ha detto addio al personaggio che ha impreziosito la sua carriera.

L'attore di origini cilene, Bella Ramsey e Kaitlyn Dever si sono confrontati con questo momento che cambia definitivamente il corso di The Last of Us con Entertainment Weekly.

A un anno dalle riprese di questo episodio, tutti - autori compresi - stanno ancora facendo i conti con ciò che abbiamo visto sullo schermo.

Pedro Pascal: "Sono in fase di negazione" Quando Pedro Pascal è stato scritturato per il ruolo di Joel in The Last of Us era consapevole che il suo impegno avrebbe avuto un inizio e una fine.

Pur non avendo mai giocato al videogame, Pascal conosceva il destino del suo personaggio e sebbene sia per natura in grado di scherzare su tutto - nell'intervista esclusiva a Entertainment Weekly sottolinea come i suoi personaggi sullo schermo finiscano per morire sempre, da Buffy a Il Trono di Spade - è sincero quando dice che pensare alla fine di Joel lo rende enormemente triste.

"Sono in fase di negazione", ha dichiarato. "Me ne rendo conto sempre di più man mano che invecchio, vado in negazione quando qualcosa finisce. So che sarò legato per sempre a tanti protagonisti di quest'esperienza e so che potrò vederli in diverse circostanze, ma quelle circostanze non saranno mai più con me che interpreto Joel in The Last of Us".

L'attore ha raccontato del giorno in cui hanno realizzato le riprese dell'episodio "Through the Valley" e della faccia che hanno fatto i membri della troupe nel vederlo truccato, col viso gonfio e sporco di sangue. Le riprese si sono svolte in Canada nel marzo 2024. Il freddo che vediamo nelle scene dell'assalto a Jackson è reale. Gli attori e la troupe hanno lavorato in condizioni praticamente proibitive.

Pedro Pascal ha scattato una foto con la compagna di set Kaitlyn Dever in cui entrambi posano sorridenti nella tempesta. La foto è stata pubblicata nel giorno della messa in onda dell'episodio e ad oggi ha raccolto oltre 33 mila commenti.

Kaitlyn Dever, sul set dopo la morte di sua madre Kaitlyn Dever, Abby sullo schermo nella seconda stagione di The Last of Us, ha temuto, come è logico i commenti dei fan della serie che l'hanno identificata come la responsabile della fine di Joel, l'amatissimo protagonista.

L'attrice - che ha raccolto invece i commenti positivi del pubblico per la sua interpretazione - ha raccontato i retroscena del periodo delle riprese.

Quando hanno girato lo show, in particolare il secondo e intenso episodio, Dever era reduce dalla morte di sua madre. "Ero un po' in una nebbia. Ero in uno stato di stordimento”, ha detto l'attrice che ha sentito il peso del momento.

Dopo aver visto la prima stagione di The Last of Us ha sentito l'intensità del legame tra Joel ed Ellie (Bella Ramsey).

Per Craig Mazin e Neil Druckmann The Last of Us è una storia che racconta le conseguenze della perdita di ciò che amiamo. Per Kaitlyn Dever, che stava elaborando il lutto di sua madre, è stato tutto emotivamente complesso.

Bella Ramsey, lacrime sul copione. Il creatore: "Non ci piace turbare le persone" Tutti erano consapevoli sul set che il giorno in cui avrebbero dovuto girare l'episodio della morte di Joel sarebbe arrivato prima o poi e tutti, dagli attori agli autori, lo temevano.

Il regista Mark Mylod (che ha firmato anche alcuni episodi di Succession) ha ammesso che girare le sequenze dello scontro tra Abby e Joel è stato più complicato di altre sequenze d'azione, come quelle dell'assalto degli infetti a Jackson.

Bella Ramsey ha detto di aver pianto leggendo il copione. L'attrice ha detto: "Sapevo che Joel sarebbe morto, leggendo avevo il terrore di arrivare a quella parte... E poi ho pianto. Ho letteralmente pianto tutte le lacrime che avevo nel cuore". Ramsey ha detto di non aver mai avuto una reazione simile.

Lacrime, sconcerto, rabbia. Craig Mazin, co-creatore dello show e sceneggiatore unico di questo episodio, ha detto di capire perfettamente i sentimenti del pubblico ma che il suo obiettivo, come autore, non è quello di sconvolgere gli spettatori.

"Non ci piace turbare le persone", ha detto Mazin, che ha continuato: "Questa storia fa eco alla vita e nella vita succede anche questo".

L'autore si è detto orgoglioso di aver creato qualcosa in grado di suscitare sentimenti così potenti. Pedro Pascal si è unito nel giudizio finale: "Se qualcosa fa così male, significa che siamo davanti a una scrittura veramente brillante".