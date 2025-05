Eurovision 2025, i conduttori della finale. FOTO

12/12 ©Getty

Al Festival di Sanremo, Lucio Corsi aveva spiegato la ragione del duetto con Topo Gigio nella serata delle cover sulle note di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno: "Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone"

Eurovision, Lucio Corsi si esibisce nella prima semifinale. VIDEO