Televoto Eurovision 2025, come votare il tuo concorrente preferito

La regola aurea della competizione vieta di esprimere una preferenza per il rappresentante del proprio Paese. Nella finale che si terrà sabato 17 maggio a Basilea, in Svizzera, l’Italia non potrà quindi votare il brano Volevo essere un duro

La 69esima edizione dell' Eurovision Song Contest si avvia verso la finale di sabato 17 maggio , e dopo la prima e la seconda semifinale, andate in onda rispettivamente il 13 e il 15 maggio, i telespettatori potranno votare la canzone vincitrice tra le 26 finaliste . A ciascuna canzone in gara sarà attribuito un codice numerico , e gli artisti saranno valutati sia dalle 37 Giurie Nazionali composte da professionisti del settore musicale, sia dai telespettatori attraverso il Televoto (previsto nella maggior parte dei Paesi partecipanti) e il voto online a pagamento (previsto in alcuni Paesi partecipanti, compresa l’Italia, e nel resto del mondo). Le Giurie Nazionali voteranno, e le prime 10 canzoni in graduatoria riceveranno un punteggio (punti da 12 a 1) secondo il seguente schema:

LA REGOLA AUREA

Vige sempre la regola aurea del concorso, che prevede il divieto di votare per il proprio Paese. Di conseguenza, i telespettatori italiani non potranno votare Lucio Corsi, che si è qualificato di diritto all’ultimo atto in quanto artista di uno dei Paesi “Big Five”. Per lo stesso motivo, l’accesso diretto alla finale ha riguardato anche Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, mentre la Svizzera ha goduto del medesimo destino in quanto Paese ospitante.