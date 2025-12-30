Mara Venier, nuovo ricovero per problemi ad un occhio

La conduttrice di Domenica In ha annunciato sui social di essersi sottoposta a un nuovo intervento all’occhio destro, dopo quello di novembre. In una storia Instagram, appare sdraiata su un lettino con l’occhio bendato e una maglia blu: “Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti”. Venier soffre di maculopatia e ha già affrontato diversi interventi negli ultimi mesi

Ultime ore del 2025 in ospedale per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha annunciato sui social di essersi sottoposta a un nuovo intervento all’occhio destro, dopo quello di novembre. Una fine d’anno decisamente diversa da come aveva immaginato, che ha voluto condividere con i suoi follower, mostrando ancora una volta la sua capacità di affrontare le difficoltà con ironia e trasparenza.

Il video dall’ospedale Venier ha pubblicato una storia su Instagram in cui appare sdraiata su un lettino, con l’occhio bendato e una maglia blu. Nel filmato, girato direttamente dalla stanza dell’ospedale, il messaggio è semplice ma diretto: “Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno”. Parole che raccontano la stanchezza di mesi complicati, ma anche la voglia di voltare pagina. L’immagine, con la benda trasparente che copre l’occhio, è diventata subito virale tra i fan, che le hanno inviato centinaia di messaggi di sostegno.

Il problema e i ringraziamenti La conduttrice soffre di maculopatia, una patologia che colpisce la retina e che può compromettere la vista. “Ho avuto un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro”, aveva spiegato in passato. Per questo motivo, negli ultimi mesi si è sottoposta a diversi interventi, cinque solo lo scorso anno. Anche questa volta non ha mancato di ringraziare il professor Andrea Cusumano, lo specialista che la segue da tempo e che è diventato un punto di riferimento nella sua battaglia contro la malattia.