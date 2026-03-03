Dopo il doppio sold out al Circo Massimo dell'estate 2025, Achille Lauro (FOTO) porta il suo show nelle arene al coperto di tutta Italia con il Palazzetti Live 2026, in partenza il 4 marzo da Eboli e destinato a toccare le principali città del Paese nelle prossime settimane.

La scaletta e lo show

La scaletta ufficiale del tour Palazzetti Live 2026 non è stata pubblicata dall'organizzazione: parte della sorpresa dello show è non sapere esattamente cosa aspettarsi. Tuttavia, partendo dalla scaletta del Circo Massimo 2025 e dai singoli dell'album Comuni Mortali, è possibile tracciare un quadro attendibile dei brani attesi. La scaletta si sviluppa come un percorso cronologico a ritroso: si parte dai brani più recenti per risalire gradualmente verso i classici della carriera, con Rolls Royce, Me ne frego e 16 marzo che storicamente funzionano da momento collettivo ad alto voltaggio. Il finale è riservato ai brani più iconici, in un crescendo che nei concerti precedenti ha portato la sala a cantare in coro per gli ultimi venti minuti.

In scaletta sono attesi i brani dell'ultimo progetto discografico, tra cui Amore Disperato, Mortali, Amor, Incoscienti giovani e Senza una stupida storia. La scaletta attesa copre dunque l'intera discografia, da 1969 e Bam Bam Twist dei primi album fino ai brani più recenti, con un filo narrativo che Lauro stesso ha descritto come "la storia di un uomo che cerca di capire dove finisce il personaggio e dove comincia l'uomo".

Le date del tour

Il tour di Achille Lauro prende il via il 4 marzo dal Palasele di Eboli, per proseguire il 6 e 7 marzo a Roma al Palazzo dello Sport, il 9 e 10 marzo a Bari al Palaflorio, il 12 marzo a Padova alla Kioene Arena, il 14 e 24 marzo a Torino all'Inalpi Arena, il 16, 17 e 27 marzo ad Assago all'Unipol Forum, il 20 e 29 marzo a Casalecchio di Reno all'Unipol Arena e il 21 e 22 marzo a Firenze al Nelson Mandela Forum. Molte date hanno già registrato il sold out, con raddoppi a Bari, Firenze, Torino, Bologna e una terza data aggiunta a Milano a conferma dell'affetto del pubblico.