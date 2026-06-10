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Orietta Berti: "I miei figli avranno poco da ereditare"

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Ospite del programma televisivo La volta buona di Caterina Balivo, la cantante ha dichiarato: “I miei figli, per fortuna, sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra, però io non ho tanto da lasciargli perché ho sempre investito su me stessa”. L’artista, sposata con Osvaldo Paterlini, ha due figli: Omar e Otis

Orietta Berti è stata ospite del programma televisivo condotto da Caterina Balivo. Nel corso della partecipazione, la cantante ha parlato di carriera e vita privata. L’artista ha raccontato: “È dagli anni ’80 che mi produco da sola, io non ho alle spalle una casa discografica, una major, io non ho niente, mi produco i video e i dischi da sola, io investo da sola. Quindi, loro avranno poco da ereditare”.

orietta berti: "avranno le mie camicie da notte, i miei abiti”

Lunedì 8 giugno Orietta Berti è stata ospite di Caterina Balivo nello studio del programma televisivo La volta buona. Nel corso della sua partecipazione, la cantante ha ripercorso sessant’anni di carriera: dai primi brani ai successi più recenti. Inoltre, l'artista ha parlato del futuro: “I miei figli, per fortuna, sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra, però io non ho tanto da lasciargli perché ho sempre investito su me stessa”.

 

Orietta Berti ha aggiunto: “È dagli anni ’80 che mi produco da sola, io non ho alle spalle una casa discografica, una major, io non ho niente, mi produco i video e i dischi da sola, io investo da sola. Quindi, loro avranno poco da ereditare”. Infine, l'artista (FOTO) ha scherzosamente concluso: “Comunque avranno le mie camicie da notte, i miei abiti”. La cantante, sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967, ha due figli: Omar nato nel 1975 e Otis nato cinque anni dopo.

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Orietta Berti è tra le artiste più amate e popolari della scena discografica italiana. Nel corso degli anni la cantante ha pubblicato brani divenuti dei grandi classici, tra i quali Io ti darò di più, Tipitipitì, Io, tu e le rose e Fin che la barca va (il grillo e la formica). Inoltre, l'artista vanta ben dodici partecipazioni in gara al Festival di Sanremo.

 

Negli anni più recenti Orietta Berti ha collezionato numerose collaborazioni di enorme successo: da Mille con Fedez e Achille Lauro a La discoteca italiana con Fabio Rovazzi passando per Todo cambia in duetto con l'amico e collega Cristiano Malgiolgio (FOTO). La cantante vanta quasi 500.000 ascoltatori mensili su Spotify e più di 240.000 follower su Instagram.

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©Getty

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Classe 1943, Orietta Berti è tra le cantanti più rappresentative della musica italiana,  soprannominata la Capinera d'Emilia, ma più conosciuta come L'usignolo di Cavriago, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 16 milioni di dischi. E dal suo primo successo del '64 con le canzoni di Suor Sorriso fino a oggi, continua a mietere successi. Orietta Berti è anche un amato personaggio tv: ogni settimana riveste il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip

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