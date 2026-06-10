Orietta Berti: "I miei figli avranno poco da ereditare"

Ospite del programma televisivo La volta buona di Caterina Balivo, la cantante ha dichiarato: “I miei figli, per fortuna, sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra, però io non ho tanto da lasciargli perché ho sempre investito su me stessa”. L’artista, sposata con Osvaldo Paterlini, ha due figli: Omar e Otis

Orietta Berti è stata ospite del programma televisivo condotto da Caterina Balivo. Nel corso della partecipazione, la cantante ha parlato di carriera e vita privata. L’artista ha raccontato: “È dagli anni ’80 che mi produco da sola, io non ho alle spalle una casa discografica, una major, io non ho niente, mi produco i video e i dischi da sola, io investo da sola. Quindi, loro avranno poco da ereditare”.

orietta berti: "avranno le mie camicie da notte, i miei abiti”

Lunedì 8 giugno Orietta Berti è stata ospite di Caterina Balivo nello studio del programma televisivo La volta buona. Nel corso della sua partecipazione, la cantante ha ripercorso sessant’anni di carriera: dai primi brani ai successi più recenti. Inoltre, l'artista ha parlato del futuro: “I miei figli, per fortuna, sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra, però io non ho tanto da lasciargli perché ho sempre investito su me stessa”.

Orietta Berti ha aggiunto: “È dagli anni ’80 che mi produco da sola, io non ho alle spalle una casa discografica, una major, io non ho niente, mi produco i video e i dischi da sola, io investo da sola. Quindi, loro avranno poco da ereditare”. Infine, l'artista (FOTO) ha scherzosamente concluso: “Comunque avranno le mie camicie da notte, i miei abiti”. La cantante, sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967, ha due figli: Omar nato nel 1975 e Otis nato cinque anni dopo.