Dalla giungla malese alle nuove frontiere della musica digitale con il suo nuovo singolo QCPF realizzato con il contributo dell'intelligenza artificiale, l'Usignolo di Cavriago racconta la sua esperienza a Money Road, tra ricordi d'infanzia, incontri mancati e la curiosità che continua a guidarla dopo sessant'anni di carriera. “Speravo di incrociare la tigre della Malesia e invece neanche l’ombra, ho visto solo un pitone, ma era più impaurito lui di me”