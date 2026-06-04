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Orietta Berti a Money Road: «Sono tornata bambina, ma della tigre malese neanche l’ombra”

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Dalla giungla malese alle nuove frontiere della musica digitale con il suo nuovo singolo QCPF realizzato con il contributo dell'intelligenza artificiale, l'Usignolo di Cavriago racconta la sua esperienza a Money Road, tra ricordi d'infanzia, incontri mancati e la curiosità che continua a guidarla dopo sessant'anni di carriera. “Speravo di incrociare la tigre della Malesia e invece neanche l’ombra, ho visto solo un pitone, ma era più impaurito lui di me”

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