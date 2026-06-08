Achille Lauro, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo lo spettacolo di Roma, lunedì 15 giugno Achille Lauro sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Nel giugno del 2027 il cantautore ripartirà in tour con ben nove spettacoli negli stadi italiani
Dopo il concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 giugno Achille Lauro salirà sul palco dello stadio Olimpico di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della voce di Rolls Royce: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
achille lauro a roma, la possibile scaletta
A poche settimane dall’uscita di Comuni Immortali, nuova edizione speciale dell’album pubblicato nell’aprile del 2025, il cantautore ha ufficialmente dato il via alla tournée negli stadi. Mercoledì 10 giugno l’artista (FOTO) porterà la sua musica allo stadio Olimpico. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Eboli nel marzo di quest’anno:
- Amor
- Bam Bam Twist
- Dannata San Francisco
- 1969
- Senza una stupida storia
- Solo noi
- Marilù
- Perdutamente
- Cristina
- Walk of Fame
- Me ne frego
- Amore disperato
- Rolls Royce
- Che sarà
- 16 marzo
- Maleducata
- Domenica
- Pessima
- Cadillac
- Bvlgari
- Thoiry Remix
- Barabba III
- Nati da una costola
- C’est la vie
- In viaggio verso il paradiso
- Incoscienti giovani
Approfondimento
Achille Lauro nuova tappa a Napoli. Primo concerto al Maradona
Nel corso degli anni Achille Lauro si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena discografica italiana, tra i suoi successi ricordiamo C’est la vie, 1990, Me ne frego, Domenica e Incoscienti giovani. Spazio anche alle collaborazioni: da Fragole con Rose Villain a Banda Kawasaki con Salmo e Gemitaiz passando per Il mio D.J. con i Subsonica. Per quanto riguarda gli album, citiamo 1969, certificato con tre dischi di platino.
Dopo lo spettacolo di Roma, lunedì 15 giugno Achille Lauro sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Nel giugno del 2027 l’artista ripartirà in tour con ben nove spettacoli negli stadi. Ecco il calendario completo con tutti i prossimi appuntamenti live di Achille Lauro:
- 15 giugno 2026, Milano - Stadio San Siro
- 3 giugno 2027, Udine - Bluenergy Stadium
- 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
- 19 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 10 luglio 2027, Messina - Stadio Franco Scoglio
Approfondimento
Achille Lauro diventa direttore creativo di Dondup
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano