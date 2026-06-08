Achille Lauro, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo lo spettacolo di Roma, lunedì 15 giugno Achille Lauro sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Nel giugno del 2027 il cantautore ripartirà in tour con ben nove spettacoli negli stadi italiani

achille lauro a roma, la possibile scaletta

A poche settimane dall’uscita di Comuni Immortali, nuova edizione speciale dell’album pubblicato nell’aprile del 2025, il cantautore ha ufficialmente dato il via alla tournée negli stadi. Mercoledì 10 giugno l’artista (FOTO) porterà la sua musica allo stadio Olimpico. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Eboli nel marzo di quest’anno:

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

Solo noi

Marilù

Perdutamente

Cristina

Walk of Fame

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce

Che sarà

16 marzo

Maleducata

Domenica

Pessima

Cadillac

Bvlgari

Thoiry Remix

Barabba III

Nati da una costola

C’est la vie

In viaggio verso il paradiso

Incoscienti giovani