achille lauro, il video del singolo In viaggio verso il paradiso

È uscito il videoclip del brano In viaggio verso il paradiso. Venerdì 20 marzo il cantautore ha regalato nuove emozioni al pubblico. L’artista ha commentato la pubblicazione del video, realizzato con le immagini del tour nei palazzetti, con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Questi concerti ci stanno lasciando qualcosa che non si può spiegare a parole. È come avere un legame profondo ma con qualcuno che non si conosce”. Il cantautore (FOTO) ha concluso. “Forse per ora solo chi ne ha fatto parte può capire davvero. Che magia la musica e che magia voi”.