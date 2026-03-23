Nei prossimi giorni la voce di Me ne frego chiuderà il tour con gli appuntamenti all’Inalpi Arena di Torino, all’Unipol Forum di Milano e all’Unipol Arena di Bologna
Achille Lauro ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo In viaggio verso il paradiso. Nei prossimi giorni il cantautore concluderà la tournée nei palazzetti con gli appuntamenti all’Inalpi Arena di Torino, all’Unipol Forum di Milano e all’Unipol Arena di Bologna.
achille lauro, il video del singolo In viaggio verso il paradiso
È uscito il videoclip del brano In viaggio verso il paradiso. Venerdì 20 marzo il cantautore ha regalato nuove emozioni al pubblico. L’artista ha commentato la pubblicazione del video, realizzato con le immagini del tour nei palazzetti, con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Questi concerti ci stanno lasciando qualcosa che non si può spiegare a parole. È come avere un legame profondo ma con qualcuno che non si conosce”. Il cantautore (FOTO) ha concluso. “Forse per ora solo chi ne ha fatto parte può capire davvero. Che magia la musica e che magia voi”.
Approfondimento
Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso
In attesa dei tre concerti negli stadi di Rimini, Roma e Milano a giugno, Achille Lauro ha annunciato un nuovo appuntamento live per il prossimo anno: il 6 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Questi gli spettacoli in programma nel 2027:
- 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
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Achille Lauro ad Assago: “La musica serve ad accompagnarci nella vita"
Achille Lauro è tra i grandi protagonisti della scena discografica. Nell’aprile del 2025 l’artista ha pubblicato il disco Comuni mortali raggiungendo il primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Nel corso degli anni Achille Lauro ha collezionato numerosi successi, ricordiamo ad esempio Rolls Royce, C’est la vie, Me ne frego, 16 marzo, Domenica, Amore disperato e Incoscienti giovani. Spazio anche alle collaborazioni: da Banda Kawasaki con Salmo e Gemitaiz a Fragole in duetto con Rose Villain (FOTO).
©Getty
Sanremo 2026, Achille Lauro per la prima volta in conduzione. FOTO
La seconda serata della kermesse sanremese vedrà al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini un’artista poliedrico, dall’animo punk e dai modi eleganti. Si tratta di Achille Lauro che ormai a Sanremo è di casa. Questa volta, però, non parteciperà come concorrente in gara ma sarà “soltanto un umile conduttore” come ha lui stesso dichiarato dopo l’annuncio ufficiale del direttore artistico