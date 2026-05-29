Malika Ayane, è uscito il nuovo singolo Una possibilità

Domenica 1° novembre la cantautrice darà il via al suo nuovo tour dal palco del Teatro dell’Aquila di Fermo. Annunciati appuntamenti in molte città: da Roma a Senigallia passando per Firenze, Milano, Napoli e Catania fino all’ultima data in programma sabato 28 novembre al Teatro Massimo di Pescara
A febbraio Malika Ayane è tornata in gara con il brano Animali Notturni sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ora, la cantautrice ha pubblicato il nuovo singolo Una possibilità. Annunciata una tournée nei teatri italiani a novembre.
maliKA ayane, il testo e il significato di una possibilità
A pochi mesi dal suo ritorno in gara al Festival di Sanremo, Malika Ayane ha lanciato il brano Una possibilità. L’artista ha parlato del significato del singolo: “C’è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre: la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata. Una possibilità vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l’idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l’immagine della felicità che arriva dall’esterno, dalle cartoline delle vacanze ad esempio, non sia universale ma che anzi a volte si riveli una trappola in cui si cade perché, cercando di aderire forzatamente a un modello, provando ad adattarsi a una forma non propria, si perde di vista il piacere autentico del vivere ovvero la sperimentazione che comprende anche la parte in cui un errore di valutazione o una cantonata sono da considerare come un’eventualità del vivere e non come una tragedia”.
La cantautrice (FOTO) ha aggiunto: “Dal punto di vista musicale, abbiamo scelto dei suoni che evocassero canzoni del passato con le stesse caratteristiche così da ottenere un cocktail di estate, nostalgia, alienazione, saggia ironia”. Ecco il testo di Una possibilità di Malika Ayane:
Palme e lungomare con il sole rosso
in un poster perfetto di un posto che non voglio
stretti nella parte stupita del mondo
l’ira funesta dei giovani che ho intorno
tutti in equilibrio tra le onde del destino
ci serve sempre un giorno in più
se il tuo bel giorno è sempre quello successivo
quello che sembra un paradiso ma
spesso la stessa persona ti odia e ti ama
ovvio che lo so
e un po’ mi diverte che nella crisi generale
spesso dopo un solo appuntamento
già ci si bacia
può essere però
che uno dei due poi si pente
ti dice fa niente e poi se ne va
è una possibilità
palme e lungomare con il sole rosso
mi sento già una Ferrari dentro al fosso
incatenati al filo del discorso
cantami o diva dei sogni a basso costo
tutti a naufragare tra le onde del destino
perché non serve un giorno in più
se nessun giorno sarà bello come il primo
che ci sembrava il paradiso ma
spesso la stessa persona ti odia e ti ama
ovvio che lo so
e un po’ mi diverte che nella crisi generale
spesso dopo un solo appuntamento
già ci si bacia
può essere però
che uno dei due poi si pente
ti dice fa niente e poi se ne va
è una possibilità
Ieri, domani, mai, ora
quanto può durare ancora
spesso la stessa persona ti odia e ti ama
ovvio che lo so
e un po’ mi diverte che nella crisi generale
spesso dopo un solo appuntamento
già ci si bacia
può essere però
che uno dei due poi si pente
ti dice fa niente e poi se ne va
è una possibilità
Approfondimento
Sanremo 2026, Malika Ayane: "Siamo poche donne ma sono ottimista"
Malika Ayane è tra le cantautrici più amate della scena italiana. Nel 2008 l’artista si è fatta conoscere con il brano Feeling Better. Tra i suoi lavori ricordiamo Grovigli e Ricreazione. Per quanto riguarda i brani, citiamo Contro vento, Tre cose e Senza fare sul serio. Nel corso della carriera Malika Ayane ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo: la prima nelle nuove Proposte e le altre cinque nei Big. Tra le canzoni ricordiamo Ricomincio da qui e Adesso e qui (nostalgico presente). Inoltre, Malika Ayane vanta tre candidature nella categoria Miglior canzone originale ai Nastri d'argento.
Domenica 1° novembre Malika Ayane darà il via al suo nuovo tour dal palco del Teatro dell’Aquila di Fermo. Annunciati appuntamenti in molte città: da Roma a Senigallia passando per Firenze, Milano, Napoli e Catania fino all’ultima data in programma sabato 28 novembre al Teatro Massimo di Pescara: Ecco il calendario completo della tournée:
- domenica 01 novembre 2026 - FERMO · TEATRO DELL'AQUILA
- martedì 03 novembre 2026 - ROMA · AUDITORIUM CONCILIAZIONE
- mercoledì 04 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- martedì 10 novembre 2026 - MILANO · TEATRO ARCIMBOLDI
- mercoledì 11 novembre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- lunedì 16 novembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
- martedì 17 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- giovedì 19 novembre 2026 - CATANIA · TEATRO METROPOLITAN
- venerdì 20 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO GOLDEN
- martedì 24 novembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- mercoledì 25 novembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO DUSE
- venerdì 27 novembre 2026 - SENIGALLIA (AN) · TEATRO LA FENICE
- sabato 28 novembre 2026 - PESCARA · TEATRO MASSIMO
Approfondimento
Sanremo 2026, Malika Ayane con Animali notturni. Testo e recensione
©Getty
I cantanti di Sanremo 2026: Malika Ayane con Animali Notturni. FOTO
La cantautrice italiana, alla sua sesta partecipazione alla kermesse, è stata molte volte protagonista sul palco del Teatro Ariston, che ha calcato anche come ospite anche nell'edizione 2025 per la serata dei duetti. In gara con 'Animali Notturni', una canzone che parla d'amore, si esibirà al Festival 2026 anche con Claudio Santamaria. Insieme proporrano il brano 'Mi sei scoppiato dentro il cuore'