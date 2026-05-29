Malika Ayane, è uscito il nuovo singolo Una possibilità

A febbraio Malika Ayane è tornata in gara con il brano Animali Notturni sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ora, la cantautrice ha pubblicato il nuovo singolo Una possibilità. Annunciata una tournée nei teatri italiani a novembre.

maliKA ayane, il testo e il significato di una possibilità

A pochi mesi dal suo ritorno in gara al Festival di Sanremo, Malika Ayane ha lanciato il brano Una possibilità. L’artista ha parlato del significato del singolo: “C’è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre: la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata. Una possibilità vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l’idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l’immagine della felicità che arriva dall’esterno, dalle cartoline delle vacanze ad esempio, non sia universale ma che anzi a volte si riveli una trappola in cui si cade perché, cercando di aderire forzatamente a un modello, provando ad adattarsi a una forma non propria, si perde di vista il piacere autentico del vivere ovvero la sperimentazione che comprende anche la parte in cui un errore di valutazione o una cantonata sono da considerare come un’eventualità del vivere e non come una tragedia”.

La cantautrice (FOTO) ha aggiunto: “Dal punto di vista musicale, abbiamo scelto dei suoni che evocassero canzoni del passato con le stesse caratteristiche così da ottenere un cocktail di estate, nostalgia, alienazione, saggia ironia”. Ecco il testo di Una possibilità di Malika Ayane:

Palme e lungomare con il sole rosso

in un poster perfetto di un posto che non voglio

stretti nella parte stupita del mondo

l’ira funesta dei giovani che ho intorno

tutti in equilibrio tra le onde del destino

ci serve sempre un giorno in più

se il tuo bel giorno è sempre quello successivo

quello che sembra un paradiso ma

spesso la stessa persona ti odia e ti ama

ovvio che lo so

e un po’ mi diverte che nella crisi generale

spesso dopo un solo appuntamento

già ci si bacia

può essere però

che uno dei due poi si pente

ti dice fa niente e poi se ne va

è una possibilità

palme e lungomare con il sole rosso

mi sento già una Ferrari dentro al fosso

incatenati al filo del discorso

cantami o diva dei sogni a basso costo

tutti a naufragare tra le onde del destino

perché non serve un giorno in più

se nessun giorno sarà bello come il primo

che ci sembrava il paradiso ma

spesso la stessa persona ti odia e ti ama

ovvio che lo so

e un po’ mi diverte che nella crisi generale

spesso dopo un solo appuntamento

già ci si bacia

può essere però

che uno dei due poi si pente

ti dice fa niente e poi se ne va

è una possibilità

Ieri, domani, mai, ora

quanto può durare ancora

spesso la stessa persona ti odia e ti ama

ovvio che lo so

e un po’ mi diverte che nella crisi generale

spesso dopo un solo appuntamento

già ci si bacia

può essere però

che uno dei due poi si pente

ti dice fa niente e poi se ne va

è una possibilità