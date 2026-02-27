Sanremo 2026, Malika Ayane: "Siamo poche donne ma sono ottimista"

A cinque anni dalla sua ultima partecipazione , Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ) con il brano Animali Notturni . Nella serata dei duetti Malika ha scelto Mina e la sua Mi Sei Scoppiata dentro il Cuore e la farà con Claudio Santamaria . Il nuovo album uscirà dopo l'estate e il tour teatrale partirà l'1 novembre da Fermo.

Malika partiamo dalla scelta di Animali Notturni da portare in gara all'Ariston.

Il brano non approfondisce il mio lavoro verso chi mi conosce per le ballate intime, questa canzone corrisponde a uno stato interiore poiché mi sento di essere profonda il giusto e con tanta vitalità: ed è un punto di arrivo poiché da tre anni lavoro a un album in uscita a ottobre.

La storia dei tuoi Sanremo?

Il primo, con Come Foglie, ti ritrovi in una cosa che hai vissuto solo da casa ma credo valga per chiunque ci lavora; il secondo con Ricomincio da Qui lo ricordo per l'ansia ma è stato un pezzo molto importante per me e poi solo successe solo cose belle. Il terzo con Adesso e Qui (Nostalgico Presente) è stato particolarissimo per il momento particolare della mia carriera, il 2015 è stato un anno strepitoso, forse il più divertente. Quello del 2021 con Ti Piaci Così è stata una esperienza mistica perché eravamo tutti separati e infine questo del 2026: mi sto divertendo tantissimo è come se tornassi allo stupore del primo anno ma con l'esperienza di oggi e tanta più strada sotti i piedi.

Come è cambiato il tuo essere sul palco dell'Ariston a questo giro? Hai aspettative di vincere?

Aspettative zero. Mi dicono però che c'è un bel movimento ed è quello che ci si aspetta da una canzone. Questo alleggerisce la tensione del palco e comunque mai ho vinto, poi se arriva qualcosa di buono non dico no grazie. Si possono fare cose grandiose senza che siano titolate. La mia è una canzone libera che attende partecipazione.

Hai scelto Mina per la serata dei duetti con Mi Sei Scoppiata dentro il Cuore e la farai con Claudio Santamaria: mi racconti la scelta?

È un attore bravissimo, musicista appassionato e canta molto bene ed è giusto per età e attitudine per l'impresa che andiamo ad affrontare. Cantare l'amore quasi ingenuo e d'altri tempi descritto in quella canzone è un modo per ricordare che i sentimenti infantili ci sono anche negli uomini.

Animali Notturni trae ispirazione dal film?

Non c'è ispirazione al film ma in tutte le foto abbiamo fatto una ricerca partendo da quel tipo di luci, rosse e verdi, e come spiccano nel buio. Il sonoro è la somma di tante teste che ci hanno lavorato.

Si dice che ci sono troppe poche donne in gara: quale è la tua opinione?

Per quanto non sia una matematica se questo dicono i numeri è vero che siamo poche ma da ottimista dico che tutte le donne che partecipano hanno proposte diversissime ed è già una buona notizia perché non siamo identificate in uno stereotipo tipo ti amo o mi hai lasciato; ed è positivo anche perché ci sono nomi e cognomi e non artista-donna x.

Voterai al referendum?

Andrò a votare come ho sempre fatto e invito tutti a farlo. Ma ci sono motivi per cui le cose vanno separate.

Si respira un senso di liberazione quando ti si vede sul palco: lo percepisci?

Corrisponde alla mia necessità personale nel raccontarmi e nell'approfondire. È il momento di smorzare la narrazione di me come persona seriosa e rigida. Se lungo il percorso ti fai domande smetti di vivere male l'auto-giudizio.

Infine titolo oscuro ma testo luminoso: perché?

Di notte succedono cose meravigliose.