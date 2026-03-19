Ricky Martin in concerto a San Benedetto del Tronto

un viaggio musicale carico di energia, ritmo e coinvolgimento

Icona globale della musica pop-latina, Ricky Martin porterà in scena uno spettacolo travolgente, costruito su una scaletta che ripercorre oltre trent'anni di carriera. Dai successi intramontabili come Livin' la Vida Loca, She Bangs e María, fino a brani come La copa de la vida e Vente Pa' Ca, il concerto promette un viaggio musicale carico di energia, ritmo e coinvolgimento. Non mancheranno coreografie spettacolari e una produzione scenica all'altezza della sua fama internazionale.

Il ritorno in Italia

Il ritorno in Italia arriva in un momento particolarmente favorevole per l'artista, reduce da una recente esibizione di grande impatto al Super Bowl, che ha riportato al centro dell'attenzione mondiale il suo carisma e la forza della musica latina. Un'occasione che ha consolidato ulteriormente il suo status di performer globale. Prevendite già disponibili su Ticketone.