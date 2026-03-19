Ricky Martin in concerto a San Benedetto del Tronto

Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni e fa tappa a San Benedetto del TrontoMusica
L'artista torna in Italia con un evento destinato a lasciare il segno. Il 21 giugno 2026, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ospiterà l'unica tappa italiana del suo tour europeo, trasformando il Sanpark Adriatic in un palcoscenico internazionale capace di attirare fan da tutta la penisola e non solo
Dopo quindici anni di assenza dai palchi italiani, Ricky Martin torna in Italia con un evento destinato a lasciare il segno. Il 21 giugno 2026, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ospiterà l'unica tappa italiana del suo tour europeo, trasformando il Sanpark Adriatic in un palcoscenico internazionale capace di attirare fan da tutta la penisola e non solo.
un viaggio musicale carico di energia, ritmo e coinvolgimento
Icona globale della musica pop-latina, Ricky Martin porterà in scena uno spettacolo travolgente, costruito su una scaletta che ripercorre oltre trent'anni di carriera. Dai successi intramontabili come Livin' la Vida Loca, She Bangs e María, fino a brani come La copa de la vida e Vente Pa' Ca, il concerto promette un viaggio musicale carico di energia, ritmo e coinvolgimento. Non mancheranno coreografie spettacolari e una produzione scenica all'altezza della sua fama internazionale.
Il ritorno in Italia
Il ritorno in Italia arriva in un momento particolarmente favorevole per l'artista, reduce da una recente esibizione di grande impatto al Super Bowl, che ha riportato al centro dell'attenzione mondiale il suo carisma e la forza della musica latina. Un'occasione che ha consolidato ulteriormente il suo status di performer globale. Prevendite già disponibili su Ticketone.