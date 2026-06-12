Biennale Teatro 2026, Leone d’Oro alla carriera a Emma Dante

Il fascino di Venezia ha fatto da sfondo alla consegna dei prestigiosi riconoscimenti della Biennale Teatro 2026 . Quest'anno, la straordinaria Emma Dante ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, mentre al talento di Mario Banushi è andato il Leone d’Argento. I premi sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, su proposta del direttore del settore Teatro, Willem Dafoe. La suggestiva cerimonia si è svolta nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, nel cuore pulsante del 54° Festival Internazionale del Teatro.

La motivazione per Emma Dante

Nelle motivazioni del premio, la Biennale ha voluto tributare un omaggio profondo alla sua identità e al suo percorso:

“Emma Dante è un'artista, una donna che, partendo dal cuore della sua Palermo, ha saputo portare la Sicilia alla ribalta. Ha innervato la grande lezione di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, così come di Ciprì e Maresco o Franco Scaldati, affrontando con coraggio non solo una ricerca linguistica unica, ma dando anche forza scenica a quei temi scomodi e dolorosi che da sempre sembrano connotare la sua terra. In questa ricerca, Emma Dante ha portato con sé, in un eterno e dolente confronto, il tema della famiglia, quello della morte e del compianto, del sogno e della fantasia, dell'amore e della violenza: elementi con cui ha impregnato la sua creatività e la sua idea di teatro, raggiungendo un linguaggio proprio e riconoscibile. Con ironia, empatia e affetto, ha evocato sul palco un teatro fatto di straordinaria semplicità e umanità, capace di guardare agli ultimi, ai dimenticati, ai reietti, a quelle marginalità umane e urbane che ha raccontato come pochi altri artisti”.

Un riconoscimento che corona una carriera straordinaria. Nata nel 1967 e diplomata all’Accademia Silvio d’Amico di Roma, Emma Dante muove i suoi primi passi come attrice, prima di scoprire la sua vera vocazione nella regia. Il punto di svolta arriva nel 1999, quando fonda a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale, una realtà che diventerà il fulcro della sua rivoluzione teatrale. Da allora, il suo talento ha conquistato i palcoscenici più prestigiosi del mondo: dal Piccolo Teatro di Milano alla Comédie-Française, passando per il Teatro alla Scala, il Festival di Avignone e il Teatro San Carlo. Una firma poliedrica, capace di superare i confini del palcoscenico per approdare con successo anche dietro la macchina da presa, come dimostra il film “Via Castellana Bandera”, applaudito alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2013.