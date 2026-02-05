Ricky Martin, la lettera a Bad Bunny sui Grammy Awards

Ricky Martin, la lettera a Bad Bunny sui Grammy: "Hai vinto rimanendo fedele a Porto Rico"Musica
"Vederti vincere tre Grammy Awards mi ha toccato profondamente. Non solo come artista, ma come portoricano che ha calcato i palchi di tutto il mondo portando con sé la sua lingua, il suo accento e la sua storia”, ha scritto il cantante al collega che ha vinto tre premi, compreso quello di Album dell’anno per Debí Tirar Más Fotos
“Quando uno di noi ha successo, abbiamo successo tutti”. Si intitola così la lettera che Ricky Martin ha scritto sul quotidiano portoricano El Nuevo Día a Bad Bunny, il cantante che domenica 1º febbraio ai Grammy Awards 2026 ha vinto tre premi, compreso quello di Album dell’anno per Debí Tirar Más Fotos. Bad Bunny è diventato così il primo artista nella storia a vincere il prestigioso riconoscimento musicale con un LP interamente in lingua spagnola.
"Fedele a Porto Rico"
“Benito, fratello, vederti vincere tre Grammy Awards, uno dei quali per l’Album dell’anno con una produzione interamente in spagnolo, mi ha toccato profondamente”, ha scritto Ricky Martin. “Non solo come artista, ma come portoricano che ha calcato i palchi di tutto il mondo portando con sé la sua lingua, il suo accento e la sua storia”. Ha proseguito: “So cosa significa avere successo senza rinunciare alle proprie origini. So quanto sia pesante, quanto costi e cosa si sacrifica quando si decide di non cambiare perché altri te lo chiedono. Ecco perché ciò che hai raggiunto non è solo un traguardo musicale storico, è una vittoria culturale e umana. Hai vinto senza cambiare il colore della tua voce, hai vinto senza cancellare le tue radici. Hai vinto rimanendo fedele a Porto Rico”. Martin ha poi elogiato il cantante per non aver sentito il bisogno di “ammorbidire lo spagnolo o nascondere la propria identità” nel raggiungere il successo in tutto il mondo, e ha ammirato il discorso di ringraziamento del collega, che gli ha fatto venire un nodo alla gola. “Quello che mi ha colpito di più nel vederti sul palco dei Grammy è stato il silenzio dell’intero pubblico quando hai parlato”, ha scritto. “Quando hai difeso la comunità degli immigrati, quando hai denunciato un sistema che perseguita e separa, hai parlato da un luogo che conosco molto bene, quel luogo dove coesistono paura e speranza, dove milioni di persone vivono tra lingue, confini e sogni rimandati”. Martin ha concluso: “Questo traguardo è per una generazione alla quale hai insegnato che la propria identità non è negoziabile e che il successo non è in contrasto con l’autenticità. Dal profondo del cuore, da un Boricua (una persona di Porto Rico, ndr) all’altro, con rispetto e amore, ti ringrazio per averci ricordato che quando uno di noi ha successo, abbiamo successo tutti”.
LA DEDICA DI BAD BUNNY
Nel corso della sua carriera, Bad Bunny ha ricevuto 16 nomination ai Grammy Awards, e ha vinto tre premi. In particolare, l’album Debí Tirar Más Fotos ha ottenuto sei nomination e ha reso il cantante il primo artista di lingua spagnola candidato per Album, Disco e Canzone dell’anno nella stessa edizione. “Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la loro patria, il loro paese, per inseguire i propri sogni”, aveva detto il cantante nel discorso di ringraziamento. “Per tutte le persone che hanno perso una persona cara e hanno dovuto andare avanti con grande forza, questo premio è per voi...A tutti i latinoamericani del mondo e a tutti gli artisti che mi hanno preceduto, che meritavano di essere su questa piattaforma a vincere questo premio, grazie di cuore”. Domenica 8 febbraio, Bad Bunny si esibirà per la prima volta in lingua spagnola durante l’Halftime Show del Super Bowl. “Il mondo ballerà”, aveva promesso lo scorso mese in un teaser dello spettacolo.
