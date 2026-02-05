Ricky Martin, la lettera a Bad Bunny sui Grammy Awards

“Quando uno di noi ha successo, abbiamo successo tutti”. Si intitola così la lettera che Ricky Martin ha scritto sul quotidiano portoricano El Nuevo Día a Bad Bunny, il cantante che domenica 1º febbraio ai Grammy Awards 2026 ha vinto tre premi, compreso quello di Album dell’anno per Debí Tirar Más Fotos. Bad Bunny è diventato così il primo artista nella storia a vincere il prestigioso riconoscimento musicale con un LP interamente in lingua spagnola.

"Fedele a Porto Rico"

“Benito, fratello, vederti vincere tre Grammy Awards, uno dei quali per l’Album dell’anno con una produzione interamente in spagnolo, mi ha toccato profondamente”, ha scritto Ricky Martin. “Non solo come artista, ma come portoricano che ha calcato i palchi di tutto il mondo portando con sé la sua lingua, il suo accento e la sua storia”. Ha proseguito: “So cosa significa avere successo senza rinunciare alle proprie origini. So quanto sia pesante, quanto costi e cosa si sacrifica quando si decide di non cambiare perché altri te lo chiedono. Ecco perché ciò che hai raggiunto non è solo un traguardo musicale storico, è una vittoria culturale e umana. Hai vinto senza cambiare il colore della tua voce, hai vinto senza cancellare le tue radici. Hai vinto rimanendo fedele a Porto Rico”. Martin ha poi elogiato il cantante per non aver sentito il bisogno di “ammorbidire lo spagnolo o nascondere la propria identità” nel raggiungere il successo in tutto il mondo, e ha ammirato il discorso di ringraziamento del collega, che gli ha fatto venire un nodo alla gola. “Quello che mi ha colpito di più nel vederti sul palco dei Grammy è stato il silenzio dell’intero pubblico quando hai parlato”, ha scritto. “Quando hai difeso la comunità degli immigrati, quando hai denunciato un sistema che perseguita e separa, hai parlato da un luogo che conosco molto bene, quel luogo dove coesistono paura e speranza, dove milioni di persone vivono tra lingue, confini e sogni rimandati”. Martin ha concluso: “Questo traguardo è per una generazione alla quale hai insegnato che la propria identità non è negoziabile e che il successo non è in contrasto con l’autenticità. Dal profondo del cuore, da un Boricua (una persona di Porto Rico, ndr) all’altro, con rispetto e amore, ti ringrazio per averci ricordato che quando uno di noi ha successo, abbiamo successo tutti”.