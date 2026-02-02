Offerte Sky
Grammy Awards 2026, da Bad Bunny a Billie Eilish e Kendrick Lamar. Foto della cerimonia

Musica fotogallery
15 foto
©Getty

Trevor Noah ha condotto per la sesta e ultima volta i Grammy Awards. Musica, appelli e omaggi hanno riempito la serata in scena a Los Angeles. Lady Gaga ha proposto una versione rock di "Abracadabra", Kendrick Lamar è risultato l’artista più premiato, Yungblud ha ricordato Ozzy Osbourne e Lauryn Hill ha fatto ritorno a distanza di ventisette anni dalla vittoria della statuetta Album of the Year. Ecco i momenti salienti della 68esima edizione della cerimonia di premiazione

