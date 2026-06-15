L'icona dello shock rock ha pubblicato il singolo Exit Wound, primo singolo estratto del suo nuovo disco, atteso per il 14 agosto 2026 per l'etichetta discografica Nuclear Blast Records. Una prosecuzione diretta del capitolo pubblicato nel 2024, che aveva segnato il rientro della rockstar statunitense sulle scene dopo un periodo complesso e turbolento

Un’anticipazione partita dalla Nuova Zelanda ha reso nota la notizia del ritorno discografico di Marilyn Manson. Dopo una fase di rumor e una serie di teaser che avevano alimentato l’attesa, l’artista noto come icona dello shock rock ha pubblicato ufficialmente Exit Wound (che potete ascoltare in fondo a questo articolo, sia come traccia audio sia nel videoclip pubblicato nelle scorse ore), primo singolo estratto da One Assassination Under God - Chapter 2. L’album, atteso per il 14 agosto 2026, uscirà per l'etichetta discografica Nuclear Blast Records e si presenta come prosecuzione diretta del capitolo pubblicato nel 2024, che aveva segnato il rientro della rockstar statunitense sulle scene dopo un periodo complesso e turbolento.

Il nuovo capitolo di One Assassination Under God Il progetto discografico si configura come un’estensione narrativa e musicale del lavoro precedente, consolidando un percorso artistico già avviato con il ritorno di Marilyn Manson. Alla produzione ritroviamo Tyler Bates, ormai presenza stabile nella definizione del recente impianto sonoro dell’artista. One Assassination Under God – Chapter 2 si compone di nove tracce complessive: Unalive, Don’t Answer the Door, Front Toward Enemy, All the Vilest Things, None of the Suns, Lucifer’s Teardrop, The Arsonist, Exit Wound ed Enantiomorph. La copertina del disco mostra quello che appare come un autoritratto realizzato ad acquerello, presumibilmente dallo stesso Marilyn Manson, elemento che rafforza la dimensione personale del progetto. Approfondimento Marilyn Manson torna in Italia con 3 concerti a luglio 2026, ecco dove

Le parole dell’artista e la dimensione simbolica del disco Attraverso un post (che potete guardare in fondo a questo articolo), Marilyn Manson ha sintetizzato la propria visione del nuovo lavoro con una dichiarazione dal forte impianto autobiografico: “Questo nuovo capitolo completa la mia storia - ha scritto in un post Marilyn Manson -. Ho usato ogni pietra che mi è stata lanciata per diventare più forte. Ho superato il purgatorio e ho inciso queste canzoni sulla pelle del mondo. Mentre ascolterete l'album spero che si formi una cicatrice che non potrete dimenticare”. Le sue parole restituiscono l’idea di un percorso artistico concepito come processo di trasformazione attraverso le difficoltà, in cui ogni elemento ostile viene reinterpretato come materiale creativo. Approfondimento Marilyn Manson torna con One Assasination Under God - Chapter 1

Exit Wound: sonorità e riferimenti Il singolo Exit Wound si inserisce in continuità con le atmosfere dell’album precedente, mantenendo le chitarre in primo piano ma integrandole con sintetizzatori melodici che accentuano una dimensione più cinematografica del brano. Nella sua parte conclusiva emergono richiami sonori che rimandano a Deformography, uno dei brani più stratificati di Antichrist Superstar, opera che nell’ottobre di quest’anno celebrerà il trentesimo anniversario dalla pubblicazione. Temi lirici e immaginario del brano Sul piano testuale, Exit Wound prosegue il percorso già tracciato negli ultimi lavori del “Reverendo”. Le immagini evocano avvoltoi, paparazzi, coroner e scene del crimine, costruendo una riflessione sulla spettacolarizzazione della distruzione individuale e sul rapporto tra giudizio pubblico, manipolazione mediatica e attribuzione della colpa. Il titolo stesso, che indica la ferita d’uscita di un proiettile, assume una valenza metaforica legata all’idea di chi finisce per incarnare le conseguenze della condanna degli altri. Approfondimento #MeToo, cadono le accuse contro Marilyn Manson

Il tour e le date italiane L’uscita dell’album sarà accompagnata da una serie di concerti che includeranno anche tappe italiane. Marilyn Manson si esibirà l’11 luglio 2026 a Ferrara, il 13 luglio a Bari e il 14 luglio a Roma, data già sold out. Tre appuntamenti che offriranno al pubblico le prime occasioni per ascoltare dal vivo materiale proveniente da One Assassination Under God, in un percorso che sembra voler mettere in dialogo il presente artistico con le ombre più profonde del passato dell’autore. Sul fronte delle esibizioni dal vivo, si registra una variazione significativa nella formazione. Tyler Bates, pur restando figura centrale nella produzione del disco, non accompagnerà più Marilyn Manson nei tour. Al suo posto torna Tim Skold, già collaboratore dell’artista negli anni Duemila e volto familiare per la fanbase storica. Approfondimento Marilyn Manson e Justin Bieber sul palco con Kanye West, è polemica