Marilyn Manson e Justin Bieber sul palco con Kanye West, è polemica

Dopo la prima apparizione di Marilyn Manson al listening party di Donda, l’attrice ha voluto fare sentire la propria voce, letteralmente: a fine agosto 2021, dopo il listening party di West, ha cantato sul palco della Bourbon Room di Hollywood You Get What You Give, la canzone dei New Radicals che cita Manson. E in maniera eloquente ha voluto alzare il dito medio proprio nel verso dedicato al suo ex compagno, dedicando il brano «alle sopravvissute che questa settimana hanno preso uno schiaffo in faccia».

Proprio l'attrice si è fatta portavoce per prima di questa accusa, che sarebbe stata poi sollevata anche da altre donne: nel febbraio 2021 Wood - coinvolta in una relazione sentimentale con Manson a più riprese (dal 2007 al 2008 e poi dal 2009 al 2010) - ha denunciato pubblicamente sul suo profilo di Instagram gli abusi che sostiene di aver subito dal cantante durante il periodo in cui stavano assieme.

Ma soprattutto non tanto a far storcere il naso ma semmai a fare traboccare il vaso è un particolare di questo Sunday Service targato 31 ottobre: Kanye West, Marilyn Manson, Justin Bieber e Roddy Ricch non si sono limitati a suonare gomito a gomito ma hanno anche pregato insieme.Sì, avete capito bene: pregato.

Se già la prima ospitata di Marilyn Manson, quella in occasione degli eventi di ascolto del disco, non era piaciuta a parte dell’opinione pubblica, anche questa si aggiunge alla listache fa storcere il naso.

Il 31 ottobre 2021 si è tenuto uno dei cosiddetti Sunday Service di Kanye West (che oggi ha cambiato legalmente il suo nome in Ye), le sue performance che si propongono come particolari jam session musicali eseguite dall'artista con un coro gospel, diversi strumenti e ospiti vari. Stavolta è toccato a Marilyn Manson (che aveva già partecipato al listening party dell’album “Donda” a Chicago, nonché al disco stesso, cui ha collaborato per quanto riguarda la traccia "Jail 2"), a Justin Bieber e al rapper Roddy Ricch, tutti coinvolti da West/Ye nelle esibizioni di brani facenti parte della sua ultima fatica discografica, quel parto lungo e sofferto che è stato battezzato Donda.

Potete guardare la foto in cui si vede chiaramente Marilyn Manson abbracciato a Kanye West nel momento spirituale della preghiera nel tweet che trovate in fondo a questo articolo.

Marilyn Manson presente ancora una volta, dopo il listening party del nuovo album di West, Donda. Disco a cui Manson ha preso parte, partecipandovi in maniera attiva per quanto riguarda la traccia Jail 2 in feat. con DaBaby. A dare il la alle accese polemiche sui social è un cosiddetto “prayers circle”, un circolo di preghiera fatto a mo' di abbraccio in cui Ye pone le sue mani su Manson e, viceversa, lui risponde all’abbraccio, finalizzato al pregare insieme, a stretto contatto.

Justin Bieber ha cantato alcuni brani dell’album Donda: No Child Left Behind, Hurricane, Moon e Come to Life. Il rapper Roddy Ricch, invece, si è esibito nella canzone Pure Souls.

Manson, Bieber e West: che strano trio è?!



Sembra quasi una barzelletta da quanto poco si armonizzano tre dei Vip coinvolti in questa strana performance. Marilyn Manson, Justin Bieber e Kanye West? Ma davvero?

In pochi se li sarebbero immaginati assieme se non ci fosse stato lo zampino di Ye. Ma com’è nato questo bizzarro terzetto?



Una star dello shock rock, un rapper e una popstar acqua & sapone che è l'idolo delle teenager (e delle loro mamme) cosa ci fanno assieme?

Per comprenderlo, bisogna fare un passo indietro di quasi un quinquennio: nel 2017 Justin Bieber incominciò a indossare ai suoi concerti una T-shirt che raffigurava Marilyn Manson.

Non la prese bene il cosiddetto “Reverendo” della Chiesa di Satana (investitura ufficiale che Manson ottenne da Anton LaVey, fondatore della Chiesa di Satana che lo accolse tra i suoi adepti e lo promosse addirittura reverendo, appunto).



Marilyn Manson era irritato dal fatto che una popstar come Bieber (diametralmente opposta a lui, in tutto e per tutto, dal "credo musicale" all'aspetto) si esibisse spiattellando in faccia ai suoi fan la sua immagine. E non ci vide più quando i due artisti si incrociarono e il giovane pop-divo disse all'ormai attempata shock-rock-star: “Visto? Ti ho reso di nuovo famoso”.



Ovviamente la boutade di Bieber non è stata gradita da Brian Warner, questo il nome all’anagrafe di Manson (che per adesso rimane tale, benché i suoi amici si stiano cambiando legalmente i nomi con la frequenza con cui di solito si cambia la foto-profilo su Facebook).

Dopo qualche battibecco tra i due, però, il 31 ottobre 2021 sembra proprio che l’ascia di guerra sia stata sotterrata. A fare da paciere dev'essere stato proprio Ye, che ha probabilmente mediato ed è riuscito addirittura a far salire sul medesimo palco, spalla a spalla, Manson e Bieber. Motivo per cui stavolta a Justin Bieber non è servito indossare la maglietta raffigurante Manson, tanto ce l’aveva di fianco…



Anche perché, comunque, tutti i partecipanti erano uniformati: ciascuno di loro indossava un completo bianco.



Tutto questo contorno assai straniante ha fatto esplodere l’ira di molti sui social, specialmente la rabbia di tutte le donne che si sono sentite profondamente offese dallo spazio concesso a Marilyn Manson dopo le accuse a lui mosse.

Non è mancata anche una buona dose di ironia, con una moltiplicazione di meme a tema e di frasi del tipo “Ah, ma non è Lercio?”.



