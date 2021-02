Marilyn Manson, dopo le accuse al via le prime indagini

Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha aperto un fascicolo su Brian Warner, alias il cantante Marilyn Manson. Lo riferisce Variety . Gli inquirenti hanno deciso infatti di vederci meglio sulle accuse da parte dell'attrice Evan Rachel Wood (Westworld) secondo la quale Manson avrebbe abusato di lei per anni, a cominciare da quando era ancora un'adolescente. Secondo quanto dichiarato dalle autorità si indaga in

"Il nome è Brian Warner. Ha cominciato ad adescarmi che ero ancora teenager e per anni ha orrendamente abusato di me" - aveva scritto l'attrice in un post su Instagram - Manson mi ha lavato il cervello, riducendomi in sottomissione. Ora ho finito di vivere nella paura di rappresaglie, calunnie o ricatti. Sono qui per mettere in piazza il pericolo che rappresenta e avvertire le molte industrie che lo hanno agevolato prima che possa rovinare altre vite". Da parte sua Manson aveva dichiarato che le sue relazioni intime sono state sempre consensuali.