Adele, ricorso respinto per il "plagio" di Million Years Ago

Geraes aveva cercato un accordo extragiudiziale

Per la giustizia brasiliana, il brano di Adele ha una melodia decisamente troppo simile a quello di Geraes, che aveva tentato un primo approccio extragiudiziale con la casa discografica della cantante e, non ricevendo risposta, ha deciso di rivolgersi alla magistratura del suo Paese. “Non volevo rendere pubblica questa storia, anche per proteggere Adele – aveva raccontato – ma abbiamo cercato di raggiungere un accordo extragiudiziale e non hanno nemmeno risposto”.