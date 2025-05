Moda, Pierpaolo Piccioli nuovo direttore creativo di Balenciaga

Piccioli, a Parigi da luglio, sfilerà a ottobre

"In tutte le sue fasi, in continua evoluzione e mutamento, Balenciaga non ha mai perso il conto dei valori estetici della Casa. Quello che sto ricevendo è un marchio pieno di possibilità incredibilmente affascinante", così scrive Pierpaolo Piccioli sui social, in un post congiunto che è apparso sia sul suo profilo personale che si quello della Maison Balenciaga in cui lui posa vestito di bianco, con le sneakers, gli iconici occhiali da sole con le lenti scure e le tante collane con i ciondoli e con i coralli da cui non si separa mai.

Piccioli, che dopo il suo addio a Valentino è mancato dal mondo delle sfilate per poco più di un anno, torna in pista con un ruolo ambitissimo, un nuovo incarico che riconosce il suo status di designer tra i più talentuosi della sua generazione.

"Non potrei essere più felice di dare il benvenuto a Pierpaolo nel Gruppo. È uno dei designer più talentuosi e celebrati di oggi", afferma Francesca Bellettini, vice amministratore delegato Kering, che sottolinea "maestria nella couture" e la "passione per il savoir-faire" di Piccioli che ha incantato il mondo con le sue creazioni da Valentino, casa di moda dove si è formato e poi affermato nello spazio di venticinque anni.

Piccioli, che si conferma "la scelta ideale", dice Bellettini, inizierà a lavorare a Parigi dopo l'ultima sfilata di Gvasalia che ha un futuro tutto da scrivere da Gucci.

Sia i vertici della Maison che Piccioli hanno speso ottime parole per il designer georgiano la cui impronta ha segnato una stagione di successi indelebili per Balenciaga.

Piccioli scrive: "Devo prima di tutto ringraziare Demna; ho sempre ammirato la sua visione. Non potevo chiedere un passaggio migliore della fiaccola".