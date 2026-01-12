La star americana della acclamata pellicola di Paul Thomas Anderson è un'artista che vanta esperienza in più ambiti del mondo dello spettacolo dove è attiva da oltre venti anni. Il personaggio di Perfidia Beverly Hills nel thriller d'azione con Sean Penn e Leonardo DiCaprio ha conquistato critica e pubblico. Nel suo discorso di ringraziamento ha menzionato "le ragazze nere" e ha dedicato il premio alle sue figlie