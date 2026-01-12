Offerte Sky
Una battaglia dopo l'altra, chi è Teyana Taylor, Miglior Attrice non Protagonista ai Globe

Cinema fotogallery
14 foto
Getty Images - Warner Bros. via Webphoto

La star americana della acclamata pellicola di Paul Thomas Anderson è un'artista che vanta esperienza in più ambiti del mondo dello spettacolo dove è attiva da oltre venti anni. Il personaggio di Perfidia Beverly Hills nel thriller d'azione con Sean Penn e Leonardo DiCaprio ha conquistato critica e pubblico. Nel suo discorso di ringraziamento ha menzionato "le ragazze nere" e ha dedicato il premio alle sue figlie

    George Clooney, la reunion con Noah Wyle a 30 anni da E.R.

    Spettacolo

    Gli attori si sono incontrati e abbracciati agli AARP Annual Movies for Grownups Awards, alla...

    Timothée Chalamet premiato ai Golden Globe. Il suo discorso

    Cinema

    L'attore premiato come miglior protagonisa di un film musical o commedia ha ringraziato compagni...

    Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: "Fake news"

    Spettacolo

    L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in...