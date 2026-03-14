Il decesso del chitarrista britannico, storico componente dei Motörhead, è avvenuto venerdì sera in un ospedale del Galles dopo una lunga battaglia in terapia intensiva a seguito di un intervento chirurgico. Entrato nella band nel 1984, Campbell è stato il chitarrista più longevo del gruppo, rimanendo al fianco del leader Lemmy Kilmister fino allo scioglimento avvenuto nel 2015. Lascia la moglie Julie e i tre figli Todd, Dane e Tyla, con cui aveva fondato il progetto "The Bastard Sons"

Phil Campbell si è spento "pacificamente" venerdì sera nella sua città natale in Galles. Secondo quanto diffuso dai familiari e dai canali social ufficiali dei Motörhead, il musicista era ricoverato in terapia intensiva per le complicazioni seguite a una complessa operazione chirurgica. La famiglia lo ha ricordato come un marito e padre devoto, sottolineando il legame profondo con i figli e i nipoti.

La carriera nei Motörhead Nato il 7 maggio 1961, Campbell fece il suo ingresso nei Motörhead nel 1984, selezionato da Lemmy Kilmister insieme a Michael 'Würzel' Burston. Durante i suoi 31 anni di permanenza nella formazione, ha contribuito alla registrazione di 16 album in studio. Dal 1995, dopo l'uscita di Burston, è rimasto l'unico chitarrista della band, partecipando a tutti i tour mondiali fino alla morte di Lemmy e alla conseguente fine dell'attività del gruppo nel 2015.