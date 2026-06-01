Ronald LaPread, l'ex bassista dei Commodores è morto a 75 anni

Ronald LaPread, membro fondatore dei Commodores e artefice delle linee di basso che definirono il suono funk e soul degli anni Settanta, è morto il 30 maggio ad Auckland, in Nuova Zelanda, a causa di un malore improvviso

La notizia è stata annunciata dalla figlia Soraya LaPread, produttrice musicale, con un messaggio pubblicato su Instagram. Secondo quanto riportato dalla stampa neozelandese, la morte di Ronald LaPread sarebbe sopraggiunta a seguito di un evento medico improvviso. Quello che colpisce è la vicinanza temporale con la sua ultima apparizione pubblica: solo la sera prima, il 29 maggio, LaPread aveva partecipato agli Aotearoa Music Awards, il principale riconoscimento musicale della Nuova Zelanda, apparentemente in ottima forma.

Dalle università dell'Alabama al tetto di Motown

Ronald LaPread nacque il 4 settembre 1950 in Alabama e fu uno degli artefici della nascita dei Commodores, il gruppo che prese forma tra i banchi della Tuskegee Institute a partire dal 1968. La formazione originaria comprendeva, tra gli altri, Lionel Richie al sassofono, Walter Orange alla batteria e Milan Williams alle tastiere, per una band autosufficiente e già dotata di un'identità sonora precisa, capace di muoversi con disinvoltura tra il funk più grezzo e le ballad più sofferte.

La svolta arrivò nel 1971, quando i Commodores furono scelti come gruppo spalla per il tour nordamericano dei Jackson Five. Quella tournée li portò all'attenzione del grande pubblico americano e aprì la strada alla firma con la Motown nel 1972. Nel corso dei sedici anni trascorsi con la band, LaPread incise undici album e contribuì a costruire alcuni tra i brani più amati della musica soul: da Brick House a Three Times a Lady, da Easy a Nightshift. Più che un protagonista in primo piano, era la spina dorsale ritmica del gruppo, il tipo di musicista la cui presenza si percepisce quando c'è e si sente mancare quando non c'è.