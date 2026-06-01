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I 10 migliori film di Zeudi Araya

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L’attrice e produttrice, volto del cinema italiano sexy degli anni Settanta, è morta il 24 maggio 2026 nella sua abitazione a Roma dopo una lunga malattia. Nella sua carriera aveva recitato con grandi nomi, da Paolo Villaggio a Marcello Mastroianni

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