I 10 migliori film di Zeudi Araya

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Nel 1983 aveva recitato nel film I paladini: storia d'armi e d'amori di Giacomo Battiato e con Ronn Moss, Barbara De Rossi e Lina Sastri, mentre nel 1987 aveva recitato nel film Il giorno prima di Giuliano Montaldo e con Burt Lancaster, dove 15 volontari accettano di farsi rinchiudere per 20 giorni in un rifugio anti-atomico per testare gli effetti della situazione sul comportamento umano. Il finale rivela l'inganno, legato a un esperimento del Governo.