100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, i suoi migliori film

Degno di nota è Ieri, oggi, domani (1963), diretto da Vittorio De Sica, vincitore dell'Oscar al miglior film straniero nel 1965. Qui Mastroianni recita ancora accanto a Sophia Loren in tutti e 3 gli episodi che compongono il film. In Adelina, Loren è Adelina Sbaratti, lui suo marito Carmine Sbaratti. Adelina è una venditrice abusiva di sigarette che, per non essere arrestata, ricorre a una lunga serie di maternità. In Anna, Loren è Anna Molteni e Mastroianni interpreta Renzo. Infine, in Mara, Sophia Loren è il personaggio titolare e Mastroianni è Augusto Rusconi