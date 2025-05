8/14 ©Webphoto

Jeffrey Wright (nella foto, a destra) è Marty. Jeffrey Wright, attore americano, ha conquistato un Golden Globe e un Emmy grazie alla sua interpretazione nella miniserie Angels in America, affermandosi come uno dei volti più apprezzati della televisione. Di recente lo abbiamo visto nel cast della seconda stagione della serie HBO The Last of Us, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW