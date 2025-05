Festival di Cannes 2025, più di 7 minuti di applausi per Wes Anderson

Gli applausi del pubblico per il film, che il 18 maggio è stato presentato in Concorso, hanno fatto commuovere l’attrice Mia Threapleton, co-protagonista di Benicio Del Toro

Nella serata di domenica 18 maggio, La trama fenicia, il film di Wes Anderson in Concorso al Festival di Cannes ( LO SPECIALE ), ha ricevuto un’ ovazione di 7 minuti e mezzo . L’attrice Mia Threapleton , al debutto in un progetto con il regista, si è commossa tra gli applausi del pubblico. “L’unica cosa che mi viene in mente di dire è che mi vengono in mente 12 parole che possano rappresentare tutto ciò che è presente in questo film”, ha commentato Anderson, che ha poi citato i membri del cast presenti e il suo storico collaboratore di scrittura e produzione, Roman Coppola.

Tra i film di Anderson presentati sulla Croisette, nel 2023 la commedia Asteroid City aveva ricevuto un’ovazione di oltre 6 minuti, mentre nel 2021 la pellicola The French Dispatch avrebbe suscitato applausi della durata di ben 9 minuti durante il primo Festival di Cannes post Covid. Nel 2012, infine, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore avrebbe fatto battere le mani al pubblico per 5 minuti.

TRAMA, CAST E DATA DI USCITA

La trama fenicia segna un ritorno di Anderson alle commedie su famiglie disfunzionali, come Rushmore e I Tenenbaum. Ambientato nel 1950, il film segue l’industriale europeo Anatole “Zsa-Zsa” Korda (Benicio Del Toro), che è sopravvissuto al suo sesto incidente aereo. Le spietate pratiche commerciali del protagonista lo hanno reso nemico delle aziende rivali e dei governi e un bersaglio per gli assassini. Ormai giunto nelle fasi finali di un progetto decennale, e destinatario di continue minacce, nomina suo successore la figlia Liesl (Mia Threaplton, che nella realtà è anche la figlia di Kate Winslet), una suora in formazione. Con il suo tutore Bjorn (Michael Cera), Zsa-Zsa attraversa insieme a Liesl la Moderna Grande Indipendente Fenicia incontrando i loro partner, in una missione per colmare un deficit finanziario in rapida espansione. Il cast include anche Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Hope Davis e Richard Ayoade. Il film uscirà nelle sale il 28 maggio.