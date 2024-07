The Agency, Richard Gere nel cast della serie con Fassbender e Wright

Richard Gere si unisce al cast della serie tv The Agency con Michael Fassbender e Jeffrey Wright, come anticipato da Variety. The Agency è basata sulla serie francese Le Bureau – Sotto copertura e uscirà in Italia su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Michael Fassbender interpreta Martian, “un agente segreto della CIA a cui è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che ha lasciato riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore; gettandoli entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e di spionaggio”. Jeffrey Wright interpreta Henry, direttore delle operazioni, mentre Richard Gere è Bosko, “il capo della stazione di Londra con un passato storico dopo aver prestato servizio come agente sotto copertura per otto anni”.

“Richard Gere appartiene ad una classe a parte, adorato da generazioni di fan in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di infondere profondità e autenticità in ogni ruolo che interpreta”, ha dichiarato Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e presidente/CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios. “Siamo lieti di averlo nel nostro straordinario cast che include Michael Fassbender e Jeffrey Wright nell’ultimo thriller di Showtime”. Si tratta di uno sei pochi ruoli televisivi regolari nella carriera di Gere, che ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo lavoro nel film tv And the Band Played On nel 1993 e ha recitato nella miniserie britannica MotherFatherSon nel 2019. L’attore è noto soprattutto per i ruoli da protagonista nei film Ufficiale e gentiluomo, American Gigolo, Pretty Woman, Schegge di paura e Chicago. Ha ricevuto una nomination ai Golden Globe sia per Ufficiale e gentiluomo sia per Pretty Woman, mentre ha vinto il Golden Globe per Chicago.