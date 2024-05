Cannes, "Oh, Canada" trama e cast del nuovo film con Richard Gere

Dopo oltre quarant’anni dall’iconico film American Gigolò, ritorna sul grande schermo la collaborazione tra il regista Paul Schrader e l’attore statunitense Richard Gere. Il 17 maggio, infatti, è il giorno della presentazione ufficiale al Festival del cinema di Cannes della pellicola Oh, Canada (in Italia uscirà con il titolo I tradimenti) che vede, esattamente come nel film del 1980, dietro la macchina da presa Schrader e come protagonista Gere. I Tradimenti (Oh, Canada) sarà prossimamente al cinema distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film.