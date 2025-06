Fubar, su Netflix la stagione 2 della serie tv con Arnold Schwarzenegg

Il divo di Hollywood torna sulla celebre piattaforma di streaming con una nuova stagione esplosiva. Un ritorno attesissimo, da oggi 12 giugno 2025. Le nuove avventure del veterano della CIA Luke Brunner sono da non perdere



Fubar è tornato: da oggi, giovedì 12 giugno 2025, su Netflix arriva la seconda stagione della serie tv con protagonista Arnold Schwarzenegger.



Il divo di Hollywood torna sulla celebre piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con una nuova stagione esplosiva. Un ritorno attesissimo, da oggi 12 giugno 2025. Le nuove avventure del veterano della CIA Luke Brunner sono da non perdere.

Schwarzenegger veste nuovamente i panni dell’iconico protagonista, impegnato in una nuova serie di missioni a fianco della figlia Emma, interpretata da Monica Barbaro. Le prime immagini e il trailer ufficiale erano stati già svelati in occasione dell’evento Tudum: A Global Fan Event 2023, durante il quale Schwarzenegger aveva annunciato con entusiasmo il suo ritorno.





Trama: più azione, più famiglia, più caos La seconda stagione di Fubar riparte da dove la prima si era interrotta: Luke Brunner ha finalmente smesso di nascondere la sua vera identità di agente segreto alla sua famiglia. Ma la sincerità ha un prezzo, e i Brunner si ritrovano presto coinvolti in un agguato che li costringe alla fuga. A complicare ulteriormente la situazione arriva Greta Nelso, una vecchia fiamma del protagonista nonché ex spia della Germania Est. Il suo ritorno mette a dura prova l'equilibrio di Luke, specialmente nei confronti dei suoi familiari. Il tema della famiglia continua a essere centrale nella serie. Come ha dichiarato il creatore Nick Santora: "Nella vita, quando ci si trova in una situazione difficile, l'unica via d'uscita è attraversarla, ma per fortuna la nostra squadra riesce ad affrontarla insieme". Dai legami di sangue come quello tra Luke ed Emma, ai rapporti tra colleghi e vecchie relazioni amorose, ogni dinamica viene messa alla prova. "Che i personaggi siano parenti stretti, colleghi, ex coniugi o veri e propri strambi, sono tutti una famiglia — e dovranno agire come tale per evitare che il mondo finisca così come lo conosciamo!", aggiunge Santora.

Carrie-Anne Moss: una leggenda si unisce al cast La grande novità del cast della seconda stagione della serie tv è l’arrivo di Carrie-Anne Moss. L’attrice, nota per ruoli iconici in Matrix e The Acolyte, entra nella serie interpretando Greta Nelso. Il personaggio, ex spia della Germania Est e passione del passato di Luke Brunner, promette di stravolgere le dinamiche della squadra.

"Ho parlato con Nick, con cui avevo già lavorato in passato, e mi ha proposto il ruolo", ha raccontato Moss. "Ho guardato la serie e ho riso tantissimo. Il personaggio di Greta mi ha subito conquistata. E lavorare con Arnold? Un sogno." Anche Schwarzenegger ha espresso entusiasmo per la nuova collaborazione: "Girare con Carrie-Anne è stato fantastico. È tosta in ogni senso." Il loro primo incontro sul set è avvenuto durante una prova per una scena di ballo. "Ci siamo buttati subito, è stato divertentissimo. Arnold è uno spasso. Abbiamo passato un sacco di tempo insieme anche fuori dal set, tra palestra e colazioni," ha raccontato Moss. L'attrice, per l'occasione, sfodera anche un inedito accento tedesco e mostra il suo lato più ironico.

Il cast Oltre ai protagonisti Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro, la seconda stagione vede il ritorno di numerosi volti noti. Travis Van Winkle torna nei panni di Aldon, Fortune Feimster in quelli di Roo, mentre Milan Carter riprende il ruolo di Barry. Rivedremo anche Scott Thompson come il Dr. Pfeffer, Fabiana Udenio nel ruolo di Tally e Andy Buckley in quello di Donnie. Completano il cast Jay Baruchel (Carter), Adam Pally (The Great Dane), Tom Arnold (Norm), Aparna Brielle (Tina) e Barbara Eve Harris (Dot).

"Il gruppo della prima stagione è diventato come una famiglia", ha dichiarato Schwarzenegger, sottolineando l'intesa che si è creata tra gli attori sul set.

Dietro le quinte: produzione e novità La produzione della seconda stagione è iniziata nel maggio 2024. Per celebrare il ritorno della serie, Fubar ha stabilito un record mondiale costruendo la più grande action figure del mondo, alta ben 6,75 metri (22,14 piedi). “E la prossima sarà il doppio!”, ha scherzato Schwarzenegger.

Il creatore della serie, Nick Santora — già noto per Reacher e Prison Break — continua a ricoprire i ruoli di showrunner e produttore esecutivo. Accanto a lui figurano, tra i produttori, anche Adam Higgs, Scott Sullivan, Phil Abraham, Amy Pocha, Seth Cohen, David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell di Skydance Television. Schwarzenegger è protagonista e produttore.