Non solo Laura Pausini: alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro, si esibirà anche Andrea Bocelli. La sua partecipazione, spiegano gli organizzatori, rafforza il legame tra musica, sport e identità culturale italiana. L’esibizione sarà ispirata al tema dell’Armonia, filo conduttore dello spettacolo firmato da Balich Wonder Studio
Andrea Bocelli, un ritorno olimpico
Alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ci sarà anche Andrea Bocelli. L’artista toscano salirà sul palco di San Siro il prossimo 6 febbraio, affiancando Laura Pausini in uno degli eventi più attesi dell’intero calendario olimpico.
Per Bocelli si tratta di un ritorno nel contesto dei Giochi, dopo la partecipazione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Una presenza che, sottolinea la Fondazione Milano Cortina 2026, rappresenta “un ponte naturale tra musica e sport”.
La musica come racconto dei Giochi
Secondo gli organizzatori, l’esibizione del tenore contribuirà a raccontare i Giochi attraverso il patrimonio musicale italiano, riconosciuto e apprezzato a livello globale. Una scelta che punta a rafforzare l’identità dei Giochi invernali di Milano Cortina, conferendo alla cerimonia un respiro contemporaneo ma anche fortemente simbolico.
Il palcoscenico sarà quello dello Stadio San Siro, chiamato a trasformarsi, per una notte, in un grande teatro olimpico capace di unire sport, spettacolo e narrazione culturale
Il filo rosso dell’Armonia
L’esibizione di Bocelli sarà ispirata al concetto di Armonia, tema centrale dell’intera cerimonia di apertura. Un’idea che attraverserà musica, immagini e coreografie dello show ideato da Balich Wonder Studio, già noto per grandi eventi internazionali.