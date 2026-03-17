I migliori meme con Leonardo DiCaprio, fino a quello dell'Oscar 2026

I migliori meme con Leonardo DiCaprio protagonista, da Il grande Gatsby agli Oscar 2026
Non avrà tanti Oscar sul comodino (ne ha solo uno), ma se c'è un divo che vanta un numero spropositato di meme quello è lui. Il suo è uno dei volti più riconoscibili della cultura virale, e la sua espressività continua a generare nuove battute visive, come dimostrato durante la cerimonia degli Academy Awards di quest'anno, quando la sua mimica facciale in diretta si è trasformata in un meme condiviso in tutto il globo. Ripercorriamo la carriera da "mementore" di "Leo The King of Meme".
Di Camilla Sernagiotto