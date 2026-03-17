I migliori meme con Leonardo DiCaprio, fino a quello dell'Oscar 2026

Non avrà tanti Oscar sul comodino (ne ha solo uno), ma se c'è un divo che vanta un numero spropositato di meme quello è lui. Il suo è uno dei volti più riconoscibili della cultura virale, e la sua espressività continua a generare nuove battute visive, come dimostrato durante la cerimonia degli Academy Awards di quest'anno, quando la sua mimica facciale in diretta si è trasformata in un meme condiviso in tutto il globo. Ripercorriamo la carriera da "mementore" di "Leo The King of Meme".

Di Camilla Sernagiotto

