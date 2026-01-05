DiCaprio: “Il cinema nelle sale rischia di diventare di nicchia"

Nell’era dello streaming e delle piattaforme , il cinema in sala rischia di diventare un’esperienza per pochi. A sollevare il dubbio non è un critico o un analista dell’industria, ma Leonardo DiCaprio, una delle ultime grandi star globali del grande schermo. Intervistato da The Times, l’attore premio Oscar ha espresso preoccupazione per il futuro delle sale cinematografiche, immaginando uno scenario in cui il cinema potrebbe trasformarsi in un luogo di nicchia, frequentato da pochi appassionati, “come dei jazz club”.

Un cambiamento troppo veloce

“Il cambiamento sta avvenendo alla velocità della luce”, ha spiegato DiCaprio, sottolineando come il pubblico stia modificando radicalmente le proprie abitudini di visione. Secondo l’attore, la transizione è già in atto da tempo: prima i documentari sono praticamente scomparsi dai cinema, poi è toccato ai film drammatici, sempre più relegati a una breve finestra di programmazione prima dell’approdo sulle piattaforme.

“Ora i film drammatici hanno solo un tempo limitato e le persone aspettano che arrivino sulle piattaforme in streaming”, osserva DiCaprio, lasciando emergere un interrogativo che va oltre il dato industriale e tocca la cultura stessa del cinema.