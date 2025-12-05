Heat 2, Leonardo DiCaprio nel cast del film di Michael Mann

Il divo di Hollywood, in questa stagione nelle sale con "Una battaglia dopo l'altra", ha dato aggiornamenti sul sequel del poliziesco del 1995, confermando che farà parte della produzione. Il nuovo capitolo renderà omaggio al primo pur mantenendo una sua unicità
Nel futuro di Leonardo DiCaprio c'è una collaborazione con Michael Mann per un lungometraggio che è già uno dei film più attesi delle prossime stagioni cinematografiche: Heat 2.
Il secondo capitolo del cult di Mann, una pellicola che è diventata un punto di riferimento del noir e del poliziesco del cinema moderno, è un progetto in progress di cui si cominciano a comporre i tasselli.
DiCaprio sarà una delle stelle di un cast che senz'altro farà spazio ad altri grandi nomi. La conferma è arrivata dall'attore stesso all'interno di una lunga chiacchierata con Deadline.
Il sequel sarà un omaggio al film del 1995
Heat 2, il nuovo film a cui sta lavorando Michael Mann, il cui ultimo lavoro è stato Ferrari (2023), è ormai realtà, lo conferma Leonardo DiCaprio a Deadeline rispondendo a una domanda specifica sul progetto che risulta ancora lontano dalla produzione vera e propria.
"Ci stiamo ancora lavorando, siamo lontani dalla produzione", ha detto il divo di Hollywood che ha confermato di far parte di un cast ancora da definire.
DiCaprio non si è sbottonato sul suo ruolo anche perché, da detto, c'è poco da aggiungere al momento a proposito di un film che seguirà la trama contenuta in un libro bestseller pubblicato già da qualche anno.
"Il libro è già fuori, quindi non ci sono grandi segreti che sto divulgando. È ambientato nel futuro e nel passato, da quel momento cruciale dove si svolge quello che credo sia il grande film crime noir della mia vita".
La pellicola sarà un omaggio a Heat - La sfida del 1995 ma avrà la sua specificità. Continua DiCaprio: "Non possiamo duplicare ciò che è stato Heat, sarà un omaggio a quel film con una sua entità unica".
La trama di Heat 2 basata sul romanzo del 2022
Heat 2 amplierà la storia raccontata nel film di Mann del 1995 sia nel passato che nel futuro, si tratta infatti di una trama che corre su un doppio binario e a tutti gli effetti sarà sia un prequel che un sequel.
Il libro pubblicato nel 2022 scritto da Michael Mann in collaborazione con l’autrice vincitrice dell’Edgar Award Meg Gardiner ed edito anche in Italia con HarperCollins, sviluppa la trama di Heat - La sfida in due direzioni temporali: la prima parte esplorerà le origini dei personaggi, la seconda le coseguenze della rapina del film originale.
Heat "è uno di quei film che continuano a risuonare, di cui continuiamo a parlare, è stato imitato così tante volte e ha influenzato così tanti film diversi", ha detto Leonardo DiCaprio a proposito della pellicola con Al Pacino, Robert De Niro e val Kilmer.
Da quando è uscito il libro e Mann ha annunciato la produzione di un lungometraggio basato su di esso, la discussione è aperta suoi possibili nuovi intepreti della storia.
Molti nomi sono già spuntati oltre a quello di DiCaprio, ora ufficiale, da Adam Driver a Jeremy Allen White, a Christian Bale.
Al Pacino, tempo fa, disse che gli sarebbe piaciuto che il suo personaggio, Vincent Hanna, fosse assegnato a Timothée Chalamet.
