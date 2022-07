Heat 2: il romanzo di Michael Mann diventerà un film

Per Heat 2 in arrivo il libro e poi il film: arriva la conferma del regista Michael Mann Condividi

Michael Mann è all'opera per preparare l'atteso sequel del film cult Heat - La sfida, che ha visto la luce nel 1995. Quel film è stato una pietra miliare fondamentale per il cinema crime, una sorta di sacro Graal per i cinefili, che per la prima volta hanno visto all'opera nella stessa produzione due divinità del cinema come Robert De Niro e Al Pacino. A distanza di quasi 30 anni da quel debutto, Michael Mann, insieme a Meg Gardiner, ha scritto il romanzo, che rappresenta il prequel e il sequel della fortunata pellicola, ed è a lavoro anche per la realizzazione del film. Per Mann, Heat 2 è l'esordio sugli scaffali delle librerie e la sua pubblicazione è attesa per il 9 agosto negli Stati Uniti.

Per Heat 2 un libro e un film approfondimento Heat, libro sequel del film con Robert De Niro e Al Pacino A confermare la notizia della produzione del film sulla base del romanzo è stato lo stesso Michael Mann, che a Empire ha rivelato quale sarà l’orientamento del suo lavoro: “È un film modesto? No. È una serie molto costosa? No. Sarà un grande film”. Prima della produzione cinematografica, che deve ancora vedere la luce, sarà il romanzo a testare il polso del pubblico e della critica. Dalle reazioni, il regista potrà avere una prima idea su quella che potrebbe essere l’accoglienza del pubblico al cinema, anche perché saranno diverse le novità rispetto al primo capitolo della saga. Ma nonostante manchi ancora del tempo prima che il film veda la luce, Michael Mann a Esquire si dice sicuro del successo: “Potrei illudermi pensando che il mondo intero già lo conosca [...] Ma la gente lo sta ancora guardando, la gente ne sta ancora parlando. È un marchio. È una specie di universo di Heat, in un certo senso. E questo certamente giustifica un film molto grande e ambizioso”.

Robert De Niro non sarà in Heat 2 approfondimento Heat 2 Al Pacino vorrebbe che il suo ruolo andasse a Timothée Chalamet Chi si aspetta di ritrovare al proprio posto Robert De Niro nei panni di Neil McCauley, Al Pacino e Val Kilmer nelle vesti, rispettivamente, di Vincent Hanna e Chris Shiherlis, potrebbe rimanere deluso. È stato lo stesso Michel Mann ad allontanare la possibilità che questo avvenga per sopraggiunti limiti di età: “Adoro quei ragazzi, ma dovrebbero essere sei anni più giovani di quanto non fossero in Heat”. Ancora non sono stati individuati gli attori che prenderanno il loro posto, prendendo sulle proprie spalle una grossa eredità, ma uno dei pilastri del primo capitolo ha mosso un endorsement verso Timothée Chalamet, l’affascinante e giovane interprete di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che ad appena 22 anni gli porta una candidatura come miglior attore protagonista ai premi Oscar, al Golden globe e al premio Bafta. Da lì, la sua carriera è stata in costante ascesa fino al kolossal Dune, di Denis Villeneuve, del quale in questi giorni sta girando il sequel.

