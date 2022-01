Heat, libro sequel del film con Robert De Niro e Al Pacino

Michael Mann offrirà ai fan di Heat il tanto atteso capitolo 2, che arriverà in versione cartacea. Il suo primo romanzo sarà sia prequel che sequel della pellicola cult con Robert De Niro e Al Pacino Condividi

Il 2022 è iniziato in maniera a dir poco esaltante per gli appassionati di cinema. Dopo aver potuto apprezzare Matrix Revolutions in sala, ecco una nuova notizia relativa a una pellicola a dir poco cult. Si parla di Heat di Michael Mann, che vanta un cast straordinario, con protagonisti Al Pacino e Robert De Niro.

approfondimento I 30 migliori film d’azione Il celebre regista stava lavorando da tempo a un romanzo relativo alla pellicola. Le prime notizie hanno iniziato a circolare nel 2017. Il libro è ormai completato (insieme con Meg Gardiner) e il titolo sarà semplicemente Heat 2. Inizialmente si parlava di una storia prequel ma alla fine si tratterà, al tempo stesso, di un sequel. Ci si muoverà attraverso due periodi. Il primo è il 1989 e il secondo il 2002. È da ricordare che la storia principale è giunta sul grande schermo nel 1995. La data d’uscita del romanzo, già attesissimo, è il 9 agosto 2022. Per il momento si parla di una pubblicazione relativa agli Stati Uniti. Si attendono informazioni sul fronte editoria italiana.

Heat 2, cosa sappiamo approfondimento Al Pacino, la carriera della leggenda di Hollywood. FOTO Heat 2 rappresenta l’esordio di Michael Mann come romanziere. La pellicola era incentrata sul confronto a distanza tra Vincent Hanna e Neil McCauley. Vite agli opposti. Da una parte Al Pacino, tenente della polizia di Los Angeles. Dall’altra Robert De Niro, rapinatore di professione. La sfida non prevede alcuno scontro fisico, bensì intellettuale. Sono due menti sopraffine che seguono principi opposti ma altrettanto ferrei. Soltanto uno potrà avere la meglio, ma a quale prezzo. Da questo momento in poi, parlando della trama del romanzo, che è anche sequel del film, si entra in territorio Spoiler Alert. Chiunque non abbia visto Heat (lo recuperi) potrebbe leggere dettagli relativi alla conclusione del film.

approfondimento Robert De Niro compie 78 anni, i suoi migliori film Il romanzo avrà inizio un giorno dopo gli eventi del film. Chris Shiherlis, che nel film è interpretato da Val Kilmer, è ferito e sta cercando di darsi alla fuga. Deve lasciarsi alle spalle Los Angeles. Nelle pagine i lettori troveranno due storie, una ambientata sei anni prima del colpo finale e l’altra nel periodo successivo. Ci sarà spazio per nuovi personaggi e scene d’azione descritte in maniera cinematografica. Per quanto riguarda le location, si andrà da Los Angeles al Sud America, dal Messico al Sudest asiatico. La vita un po’ disastrata di Vincent Hanna viene mostrata in medias res nel film. Stavolta avremo invece la possibilità di capire cosa gli sia accaduto. Lo ritroveremo a Chicago sei anni prima degli eventi del film. Sarà alle prese con i casi che lo hanno reso l’abile investigatore che è diventato. Assisteremo al fallimento del suo precedente matrimonio, le ricadute psicologiche del passato in Vietnam e i conflitti con la polizia quando scopre per cosa è portato: la caccia ai rapinatori armati e pericolosi. Il salto nel passato riguarderà anche McCauley, Shiherlis, Charlene, Nate, Trejo e Kelso. In nessun caso i due si incontreranno, nel passato, dal momento che il loro primo faccia a faccia avviene nella celebre scena del diner. Le loro vite, però, si sfioreranno a Chicago.