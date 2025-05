Charlize Theron: "Uma Thurman meritava l'Oscar per Kill Bill"

L'attrice sudafricana, ospite di Jimmy Kimmel, ha parlato di The Old Guard 2, il film Netflix in cui recita accanto alla collega. "Sono sempre stata una sua grandissima fan"

A Uma Thurman manca un Oscar. E non è quello per Pulp Fiction, per il quale fu candidata nella categoria della migliore attrice non protagonista nel 1995, ma quello per Kill Bill. A dirlo, con assoluta certezza, è Charlize Theron, che ospite del Jimmy Kimmel Live! ha espresso tutta la sua ammirazione per la collega che nel film di Quentin Tarantino interpreta la protagonista assoluta Beatrix Kiddo, sposa in cerca di vendetta.

L'incontro sul set Theron, che recita opposta a Uma Thurman nel nuovo film Netflix The Old Guard 2, ha detto: “Ci siamo conosciute in maniera piuttosto estemporanea, ma io già era uno sua grandissima fan, avevo visto i suoi lavori e avrei sempre voluto fare qualcosa con lei – ha detto Theron – Perché quando sono entrata nel mondo del cinema d’azione, lei per me era davvero la sensei”. Leggi anche Charlize Theron nel cast del prossimo film di Christopher Nolan

Una questione di genere Secondo l’attrice sudafricana, protagonista di pellicole come Æon Flux e Mad Max: Fury Road, non ci sono dubbi. Alla domanda del conduttore sul fatto che Thurman avrebbe meritato l’Oscar per Kill Bill, ha risposto: “Al 100%”. Per Theron è un problema di genere, e non di quello cinematografico: “Gli uomini ottengono un sacco di credito per questo tipo di film. Quello che ha fatto in quel film è semplicemente incredibile”.