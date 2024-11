TUTTI I FILM DI CHARLIZE THERON

Il film segna la prima collaborazione tra Nolan e Theron, che per Universal ha già recitato nel thriller d’azione Atomica bionda, nella saga di Biancaneve e il cacciatore, nella commedia western Un milione di modi per morire nel West e nel franchise Fast and Furious. Al di fuori della casa di produzione, l’attrice sudafricana ha vinto il premio Oscar come Miglior attrice protagonista in Monster e ha ottenuto due candidature alla statuetta nella medesima categoria per i film North Country – Storia di Josey e Bombshell – La voce dello scandalo. Ha anche recitato nel ruolo dell’Imperatrice Furiosa in Mad Max: Fury Road e sta attualmente lavorando sul sequel del film d’azione Netflix The Old Guard, sul thriller Apex e sull’heist thriller Two for the Money con Daniel Craig.