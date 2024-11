La gara tra sosia dell'attrice si è svolta in California, poco distante dal quartiere dove è cresciuta la star di "Dune" e di "Euphoria".

Ai partecipanti è stato chiesto di presentarsi con un look in grado di rappresentare lo spirito della diva premiata con l'Emmy e il Golden Globe



Neppure il maltempo ha fermato i fan di Zendaya che si sono dati appuntamento a Oakland, città della California sulla costa della baia di San Francisco, mercoledì 20 novembre, per un contest di sosia, un evento che oltre a incoronare un vincitore tra i presenti, è stato anche l'occasione per celebrare la carriera della star del cinema e della tv, una delle più amate dal pubblico di giovanissimi e non solo dello showbiz contemporaneo.

Il contest, una gara non ufficiale, è stato promosso da una fan, Cassi Simms, che ha specificato che l'appuntamento non doveva essere visto come una gara di bellezza, legato puramente alla somiglianza estetica dei partecipanti con l'attrice. La reunion è stata pensata con lo scopo di offrire alle persone un posto per divertirsi e sentirsi qualcun altro, proprio come Zendaya che nella sua già lunga carriera è scivolata nei panni di tanti personaggi diversi.

La somiglianza con lo spirito di Zendaya Il contest dei fan di Zendaya ha radunato al Wilma Chan Park di Oakland, in un pomeriggio piovoso, una manciata di partecipanti alla gara e una folla di circa sessanta spettatori giunti sul posto per curiosare e per incoronare il vincitore.

La gara è stata vinta dalla giovane Zainab Bansfield di San Francisco che si è portata a casa quaranta dollari, una fascia e un cesto contenente prodotti per capelli, tra cui shampoo e conditioner, un premio simbolico che però ha molto a che vedere con la diva di Euphoria, la cui chioma riccia e vaporosa è uno dei dettagli più evidenti della sua naturale bellezza.

La vincitrice, che indossa l'hijab, ha una somiglianza estetica vaga con l'attrice americana ma in effetti, l'organizzatrice dell'evento ha precisato che trovare un doppione della star non è mai stato lo scopo principale del contest.

Ai partecipanti è stato chiesto di presentarsi in qualità di interpreti di uno dei personaggi di Zendaya sullo schermo: la somiglianza esteriore non era il requisito principale.

I partecipanti più capaci sono quelli che hanno colto l'energia delle giovani donne e delle adolescenti interpretate da Zendaya Coleman sullo schermo.

ll repertorio tra cui scegliere è già abbastanza vasto: dalla Rue Bennett di Euphoria a Chani di Dune, a MJ di Spider-Man, a Tashi Duncan, la campionessa di tennis di Challengers. Approfondimento Timothée Chalamet, reunion di sosia dell'attore a New York

I contest dei sosia delle star, una vera mania Le aspiranti sosia di Zendaya si sono messe alla prova con una gara di ballo e con un quiz con domande tutte riguardanti la star di Dune, naturalmente.

Il contest è stato, insomma, l'occasione per stare insieme tra fan e divertirsi offline, non a caso l'appuntamento, che ha avuto risonanza sui social, è stato promosso coi più tradizionali volantini affissi per la città.

Lo spirito dell'evento è stato lo stesso che ha caratterizzato anche il recente contest di sosia di Jeremy Allen White (che si è svolto a Chicago, la città dove è ambientata la serie The Bear), e quello dei sosia di Dev Patel (che si è tenuto a San Francisco).

New York, invece, è stata la cornice della gara tra sosia di Timothée Chalamet, l'evento più partecipato tra quelli citati anche perché ha visto l'apparizione del vero attore americano che è passato per salutare i fan suscitando grande clamore.

Prossima fermata Los Angeles dove il 24 novembre sono attesi gli aspiranti gemelli di Art e Patrick, ovvero Mike Faist e Josh O' Connor, i due co-protagonisti maschili di Challengers, uno dei titoli cult del 2024.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie