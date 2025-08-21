Emily in Paris 5, data di uscita e prime foto della nuova stagione

La 5° stagione della serie tv cult con protagonista Lily Collins arriva a dicembre, con Emily che vola a Venezia. Nelle scorse ore Netflix ha reso ufficiale la data di uscita del nuovo capitolo, fissata per il 18 dicembre 2025. Ha anche diffuso le prime immagini che offrono un’anteprima delle nuove puntate. Gli scatti rivelano la protagonista trascorrerà almeno una parte della storia in Italia, nello specifico a Venezia, come già era stato annunciato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia



Finalmente è stata svelata la data d’uscita di Emily in Paris 5: la quinta attesissima stagione della serie televisiva cult con protagonista Lily Collins arriverà a dicembre, con Emily che vola a Venezia. Nelle scorse ore Netflix ha reso ufficiale la data di uscita del nuovo capitolo, fissata per il 18 dicembre 2025. La piattaforma di streaming ha anche diffuso le prime immagini (che potete guardare in fondo a questo articolo) che offrono un’anteprima delle nuove puntate. Gli scatti rivelano la protagonista trascorrerà almeno una parte della storia in Italia, nello specifico a Venezia, come già era stato annunciato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. La serie di successo Emily in Paris si prepara a tornare con una nuova avventura dal retrogusto italiano. Non solo Venezia, infatti: anche Roma (presente nella stagione precedente) sarà ancora protagonista, o perlomeno co-protagonista. In fondo a questo articolo trovate le immagini di Emily in Paris 5, che offrono un’anteprima del nuovo capitolo della serie televisiva di Netflix, atteso per il 18 dicembre 2025.

Emily tra Roma e Venezia Nelle nuove puntate, la protagonista Emily sarà impegnata a gestire la sede romana di Agence Grateau. Il personaggio interpretato da Lily Collins dovrà affrontare sfide sia lavorative che sentimentali, adattandosi a una vita diversa in una nuova città. Ma quando sembra che tutto stia trovando un equilibrio, un’idea professionale fallisce e si trasforma in una serie di conseguenze dolorose, tra delusioni amorose e difficoltà sul piano della carriera. Approfondimento Emily in Paris, dopo Roma e Parigi a Venezia parte della 5° stagione

Una svolta imprevista Il percorso della protagonista si complicherà ulteriormente quando un segreto importante rischierà di incrinare uno dei legami a lei più cari. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nello stile di vita francese che ha imparato ad abbracciare. La sinossi della nuova stagione anticipa il cuore della trama: “Diventata responsabile di Agence Grateau Roma, Emily si trova ad affrontare nuove sfide sia sul piano professionale sia su quello sentimentale, mentre cerca di adattarsi alla vita in una città diversa. Ma proprio quando sembra che tutto stia andando per il meglio, un’idea di lavoro si ritorce contro di lei, provocando conseguenze dolorose che toccano il cuore e la carriera. In cerca di equilibrio, Emily si rifugia nello stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi legami più profondi. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily riesce a costruire rapporti più solidi, a trovare una rinnovata chiarezza e a prepararsi ad accogliere nuove possibilità.” Approfondimento Emily in Paris 5, Bryan Greenberg e Michèle Laroque nel cast

Un cast ricco di conferme e novità Accanto a Lily Collins, torneranno diversi volti già noti e si aggiungeranno nuovi ingressi. La quinta stagione vedrà infatti la partecipazione di Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg e Michèle Laroque. Dietro le quinte della produzione L’ideatore di Emily in Paris è Darren Star, che firma la serie come creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo. Lily Collins, oltre a interpretare il ruolo principale, partecipa anche come produttrice. Tra i produttori esecutivi figurano Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss e Joe Murphy. La produzione è realizzata da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media. Di seguito trovate le immagini di Emily in Paris 5, che offrono un’anteprima del nuovo capitolo della serie televisiva di Netflix, atteso per il 18 dicembre 2025. Approfondimento Emily In Paris 5, Rupert Everett non ci sarà: “Non mi hanno chiamato"

Un'immagine in anteprima di Emily in Paris 5 - Credits: Giulia Parmigiani/Netflix © 2025

