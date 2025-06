Il divo di Hollywood è stato escluso dalla quinta stagione della serie televisiva con protagonista Lily Collins. "Sono molto dispiaciuto", ha detto l’attore britannico, 66 anni. L’ha svelato durante la sua partecipazione alla 71ma edizione del Taormina Film Fest



In Emily In Paris 5, Rupert Everett non ci sarà. “Non mi hanno chiamato, abbiamo litigato”, ha rivelato l’attore, non senza rammarico.



Il divo di Hollywood è stato escluso dalla quinta stagione della serie televisiva con protagonista Lily Collins. “Sono molto dispiaciuto”, ha detto l’attore britannico, 66 anni. L’ha svelato durante la sua partecipazione alla 71ma edizione del Taormina Film Fest.

Everett, salito sul red carpet della manifestazione cinematografica siciliana il 13 giugno 2025, ha dichiarato apertamente di non essere stato riconfermato nel cast della popolare serie targata Netflix, spiegando di essere profondamente amareggiato per l’accaduto.

Un’assenza inattesa nella nuova stagione Alla domanda dei giornalisti se sarebbe tornato a interpretare il suo ruolo in Emily in Paris 5, Rupert Everett ha risposto con decisione: “Se farò parte del cast di Emily in Paris 5? No, non ci sarò, ho litigato. Sono molto dispiaciuto per questo, sfortunatamente non ne farò parte”. Le sue parole, pronunciate con il tono ironico che lo contraddistingue, hanno confermato il suo allontanamento dalla produzione. Approfondimento I migliori film di Rupert Everett

Il suo personaggio di Giorgio Barbieri nella stagione 4 Nella quarta stagione della serie televisiva, Rupert Everett aveva interpretato il personaggio di Giorgio Barbieri, un designer d’interni romano titolare di uno studio nella capitale. Il suo ingresso nella narrazione era stato legato alla parentesi italiana della serie televisiva, che aveva trasferito temporaneamente l’ambientazione spostarsi da Parigi a Roma. Un ruolo, quello di Barbieri-Everett, che sembrava aprire la strada a un prosieguo nella trama, ma che invece non troverà seguito. Approfondimento Minnie Driver entra nel cast di Emily in Paris 5

Un taglio improvviso e senza spiegazioni Interrogato sul motivo della sua esclusione, Rupert Everett ha risposto senza filtri: “Il motivo? Non lo so!”. Con il suo tipico sarcasmo, ha aggiunto: "Credevo che mi avrebbero chiamato per la quinta stagione, invece niente. Sono morto”. Una battuta che lascia intuire una certa delusione, ma anche una mancata comunicazione da parte della produzione. Con quel suo “sono morto”, si riferisce al suo personaggio nella serie televisiva, che probabilmente verrà “fatto fuori”, come accade spesso per sbarazzarsi di un personaggio dal copione… Approfondimento Emily in Paris 5, Lily Collins è a Roma. Le prime immagini