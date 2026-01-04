La collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi, torna su Sky Cinema con le nuove storie. L'appuntamento con "Il gioco delle coppie", il primo film diretto da Roan Johnson, è a partire dal 5 gennaio alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K.

Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME , la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company) , liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Si parte con “ IL GIOCO DELLE COPPIE ” in onda domani, lunedì 5 gennaio , alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K .

Questo primo film è diretto da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – e sceneggiato sempre da Roan Johnson insieme a Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Ritroveremo inoltre tutti gli amati personaggi che animano il BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Ospite d’eccezione di questa prima storia sarà Paola Iezzi, oltre a Marina Rocco nel ruolo di Olivia, una vecchia conoscenza di Massimo che gli farà battere il cuore.

SINOSSI - IL GIOCO DELLE COPPIE

La misteriosa scomparsa di una donna che sembra essere passata dal BarLume coinvolge i vecchini nella nuova indagine della Fusco che deve vedersela, come sempre, con i pasticci dei suoi agenti e di Tassone. E mentre Pasquali tenta di scampare al matrimonio con Susanita con metodi a dir poco surreali, spunta dal passato di Massimo, che aveva deciso di chiudere con le donne, una vecchia conoscenza dei tempi dell’università, Olivia...

I DELITTI DEL BARLUME - IL GIOCO DELLE COPPIE | Domani, lunedì 5 gennaio, in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.