Toy Story 5, la nuova clip del film d’animazione

La pellicola, in arrivo a giugno nelle sale cinematografiche italiane, ha visto il ritorno di Tom Hanks e Tim Allen come doppiatori di Woody e Buzz Lightyear nella versione originale
L’account Instagram di Pixar ha condiviso una nuova clip di Toy Story 5 in arrivo nelle sale cinematografiche italiane a giugno. Tom Hanks e Tim Allen sono tornati come doppiatori di Woody e Buzz Lightyear nella versione originale della pellicola.
toy story 5, le nuove immagini
Grande curiosità per Toy Story 5, in uscita a sei anni di distanza dal precedente lavoro. In attesa della distribuzione del film d'animazione, Pixar ha condiviso nuove immagini della pellicola. Il filmato, presente nel video in apertura, ha offerto un nuovo sguardo sul lavoro diretto da Andrew Stanton e co-diretto da McKenna Harris. La versione originale della pellicola vedrà il ritorno di Tom Hanks e Tim Allen come doppiatori di Woody e Buzz Lightyear. Joan Cusack ha nuovamente dato la voce a Jessie, mentre Tony Hale ha doppiato Forky. Nel cast anche Conan O'Brien.
Disney ha condiviso la sinossi ufficiale del film d’animazione: “Tornano i giocattoli ma questa volta dovranno scontrarsi con l'High Tech. Per Buzz, Woody, Jessie e tutto il resto del gruppo, il gioco si fa duro in maniera esponenziale, ora che si trovano ad affrontare una nuova minaccia tecnologica di ultima generazione”. La pellicola farà il suo debutto sul mercato italiano nel mese di giugno.
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Intervistato in esclusiva da Empire Magazine, Andrew Stanton ha raccontato: “Onestamente, non si tratta tanto di una battaglia quanto della consapevolezza di un problema esistenziale: nessuno gioca più davvero con i giocattoli”. Il regista ha aggiunto: “La tecnologia ha cambiato la vita di tutti, ma ci chiediamo cosa significhi per noi e per i nostri figli. Non possiamo semplicemente dipingere la tecnologia come il cattivo”.
In occasione della fine della produzione, Tim Allen ha parlato della pellicola in un messaggio condiviso sul suo profilo X: “Mi ha davvero colpito. Adoro questi creatori e amo questa storia, e sono grato di aver indossato questa meravigliosa tuta spaziale per così tanti anni”. Toy Story è tra i franchise (FOTO) di maggior successo degli ultimi decenni. Le quattro pellicole hanno incassato centinaia di milioni di dollari a livello internazionale. Il quarto e il terzo lavoro sono divenuti rispettivamente il 43° e il 44° film con il maggior botteghino di sempre nella storia del cinema.
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