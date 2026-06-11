Kaley Cuoco, attrice di The Big Bang Theory aspetta la seconda figlia

L’attrice Kaley Cuoco , 40 anni, nota per aver interpretato il personaggio di Penny nella serie tv The Big Bang Theory , è incinta e aspetta la seconda figlia dal fidanzato Tom Pelphrey , 43 anni. La coppia ha annunciato la notizia in un post su Instagram, dove ha condiviso una serie di foto di famiglia. Nella prima, l’attrice e il compagno sorridono insieme alla figlia Matilda , 3 anni , davanti a una grande torta ricoperta di zuccherini colorati con una scritta che suggerisce un gender reveal, poi completato dal pezzetto mancante del dolce, che ha rivelato il colore rosa e, quindi, l’arrivo di una bambina. Cuoco ha anche pubblicato alcuni selfie scattati allo specchio dove mostra il pancione e altre foto immortalate nel percorso di gravidanza. “La nostra piccola famiglia si sta completando, un sogno che si avvera!”, ha scritto nella didascalia del post. “Questo secondo percorso è stato un po’ più tortuoso sotto molti aspetti, ma wow, siamo così grati per questo momento!!”. Ha proseguito: “Piccola sorellina in arrivo!!! Tom Pelphrey papà di bimbe per sempre. E sì, l’ultima foto è la nostra graziosa principessa che ci fa il dito medio!”, ha concluso, riferendosi all’immagine di un’ecografia.

LA STORIA D'AMORE E LA NASCITA DELLA PRIMA FIGLIA

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey si erano conosciuti nell’aprile 2022 grazie alla loro manager comune. Come aveva rivelato l’attrice in un’intervista a USA Today, la manager aveva pensato che loro sarebbero stati “perfetti l’uno per l’altra”. In seguito, lei e Pelphrey si erano incontrati di persona alla première della serie tv Ozark, dove Cuoco aveva subito capito di aver incontrato una persona speciale. “Ho sentito la sua voce, mi sono girata ed è stato come se la mia vita fosse finita, o forse appena iniziata. Mi ha colpita. È stato amore a prima vista”, aveva raccontato. “Ci siamo sentiti subito in sintonia. Ho la sensazione di conoscerlo da sempre, ma non ero pronta per lui”. Nel maggio 2022, l’attrice aveva poi confermato su Instagram la loro relazione. Nel marzo 2023 la coppia aveva accolto la prima figlia, Matilda, che oggi ha 3 anni, mentre nell’agosto 2024 Cuoco aveva accennato alla rivista People la possibilità di allargare la famiglia, sottolineando che né lei, né il suo fidanzato avevano fretta di celebrare il matrimonio. Anzi, alla domanda sull’eventuale partecipazione dei suoi cani alle nozze, l’attrice aveva risposto che non avevano “ancora iniziato a pianificare nulla” e che “forse prima deve arrivare un altro figlio”. La priorità, quindi, era un compagno o una compagna di giochi per Matilde, che “corre dappertutto. Urla. Mangia di tutto. Adora stare all’aperto. Adora suo padre”. L’attrice candidata come Miglior attrice in una serie commedia sia agli Emmy Awards, sia ai Golden Globes, per la serie tv L’assistente di volo – The Flight Attendant aveva aggiunto: “Adora gli aerei, i monster truck, gli elicotteri. Tutto ciò che si trova in cielo, secondo lei, è la cosa più incredibile. E ama i cavalli, quindi è fantastico”. Sui programmi futuri, aveva poi confermato: “Andremo completamente fuori ordine. Questo è il nostro piano”. In ogni caso, nell’agosto 2024 Cuoco aveva annunciato nelle Stories Instagram il fidanzamento con Pelphrey, condiviso con i follower tramite una foto con l’anello ben in vista sulla mano. “Fine settimana fantastico”, aveva scritto.