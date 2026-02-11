Vanished, trama e cast della serie tv con Kaley Cuoco

Introduzione
Approdata in streaming lo scorso 2 febbraio, la serie tv è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick
Quello che devi sapere
La trama
Miniserie thriller con protagonista Kaley Cuoco nel ruolo di Alice Monroe, Vanished comincia con un romantico viaggio di coppia a Parigi. Alice e il suo fidanzato Tom (interpretato da Sam Claflin) decidono di trascorrere del tempo in Francia ma, durante un viaggio in treno verso il sud del paese, Tom scompare misteriosamente senza lasciare traccia, lasciando Alice da sola e disperata. Incapace di ottenere risposte dalle autorità locali, la donna intraprende una personale e pericolosa indagine per ritrovarlo. Mentre segue indizi e piste, scopre elementi inquietanti sul passato di Tom e segreti che lui ha cercato di tenere nascosti. Più Alice si avvicina alla verità, più si rende conto che nulla è come sembra: amicizie si rivelano inganni, e qualcuno sembra disposto a tutto pur di impedirle di scoprire ciò che è realmente accaduto.
La carriera di Kaley Cuoco
Attrice americana classe 1985, Kaley Cuoco comincia a recitare da bambina, con ruoli in televisione e piccoli film negli anni ’90. La ribalta arriva nel 2002 con la sitcom 8 semplici regole, dove interpreta la protagonista Bridget Hennessy, mentre la consacrazione internazionale arriva nel 2007 quando viene scelta per interpretare Penny nella sitcom The Big Bang Theory. Per dodici stagioni lo show è uno dei più seguiti al mondo, e Cuoco diventa uno dei volti più riconoscibili della TV. Dopo la fine di The Big Bang Theory nel 2019 amplia il suo repertorio, doppiando Harley Quinn nella serie animata omonima e recidando e producendo The Flight Attendant per HBO Max, ruolo che le è valso nomination ai Golden Globe.
La carriera di Sam Caflin
Sam Claflin, attore britannico classe 1986, dopo aver studiato recitazione alla London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) comincia la carriera teatrale e televisiva, apparendo in diversi ruoli minori fino a ottenere l'attenzione internazionale. La sua popolarità esplode con I nostri ragazzi (2010), ma diventa famoso soprattutto per il ruolo di Finnick Odair nella saga di Hunger Games, che gli garantisce il riconoscimento mondiale. Inoltre, Clafin è nel cast di film come Biancaneve e il cacciatore e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar. In tv, ottiene il primo ruolo di rilievo in Peaky Blinders.