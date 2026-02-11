Vanished, trama e cast della serie tv con Kaley Cuoco

Miniserie thriller con protagonista Kaley Cuoco nel ruolo di Alice Monroe, Vanished comincia con un romantico viaggio di coppia a Parigi. Alice e il suo fidanzato Tom (interpretato da Sam Claflin) decidono di trascorrere del tempo in Francia ma, durante un viaggio in treno verso il sud del paese, Tom scompare misteriosamente senza lasciare traccia, lasciando Alice da sola e disperata. Incapace di ottenere risposte dalle autorità locali, la donna intraprende una personale e pericolosa indagine per ritrovarlo. Mentre segue indizi e piste, scopre elementi inquietanti sul passato di Tom e segreti che lui ha cercato di tenere nascosti. Più Alice si avvicina alla verità, più si rende conto che nulla è come sembra: amicizie si rivelano inganni, e qualcuno sembra disposto a tutto pur di impedirle di scoprire ciò che è realmente accaduto.