Nouvelle Vague, trama e cast del film di Richard Linklater al cinema dal 5 marzo
Introduzione
Nouvelle Vague, pellicola di Richard Linklater, presentata in Concorso al Festival di Cannes, è un omaggio alla stagione d'oro del cinema francese e ai suoi protagonisti, in particolare a Jean-Luc Godard, critico cinematografico passato dietro la macchina da presa e autore di capolavori immortali come Fino all'ultimo respiro. Girato in bianco e nero, con Zoey Deutch, Aubry Dullin e Marbeck, è un ritratto di una stagione creativa magica che continua a sedurre il pubblico. Al cinema dal 5 marzo distribuito da Lucky Red.
Quello che devi sapere
Nouvelle Vague, quando esce e dove vederlo
Nouvelle Vague, film di Richard Linklater del 2025, è al cinema in Italia dal 5 marzo con la distribuzione di Lucky Red.
La pellicola, una produzione Made in France, è arrivata nelle sale d'Oltralpe lo scorso autunno dopo l'anteprima mondiale al Festival di Cannes dove il film ha concorso per la Palma d'Oro (LE FOTO DEL RED CARPET).
La trama di Nouvelle Vague
Francia, 1959. Jean-Luc Godard è alle prese con un film e con la rivoluzione del cinema del suo tempo, un progetto creativo consapevole che opera sul set con l'attrice americana Jean Seberg (interpretata da Zoey Deutch) e Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin), semisconosciuto.
Il cinema nazionale andava rifondato da zero per l'autore già critico cinematografico e in questa avventura gli attori sono molti più di quelli sul set, da François Truffaut e Claude Chabrol, a Suzanne Schiffman, Jean Cocteau, Robert Bresson, Eric Rohmer e Roberto Rossellini, il padre del Neorealismo e punto di riferimento assoluto.
L'opera che venne fuori è À bout de souffle, Fino all'ultimo respiro, uno dei film più grandi della storia del cinema mondiale e manifesto di quel movimento culturale (con ampi riflessi sul grande schermo) che Françoise Giroud definì Nouvelle Vague.
La tecnica di Linklater
Richard Linklater, regista sperimentale e grande cinefilo, ha realizzato Nouvelle Vague appropriandosi delle tecniche del cinema francese del tempo che ha raccontato sul grande schermo.
Il film è girato con tecniche simili a quelle in uso da Godard nel 1959, in bianco e nero, in formato 4:3 e con l'impiego di una a vera Cameflex d’epoca.
Non solo una scelta estetica, dunque da parte dello statunitense, che ha voluto rivivere l'esperienza immersiva del making of di Fino all'ultimo respiro di cui Nouvelle Vague racconta i retroscena.
Il cast del film
Gli interpreti principali di Nouvelle Vague sono Zoey Deutch nei panni di Jean Seberg, Guillaume Marbeck in quelli di Jean-Luc Godard e Aubry Dullin in quelli di Jean-Paul Belmondo.
Il cast è molto nutrito ed è composto da volti principalmente francesi del cinema e della tv (il film è girato in lingua francese).
Tra gli altri, Antoine Besson è Claude Chabrol, Jonas Marmi è Jacques Rivette e Laurent Mothe è Roberto Rossellini.
I premi e le candidature
Dopo la partecipazione a Cannes 2025, in Concorso per la Palma d'Oro, Nouvelle Vague è rientrato nei film candidati al Golden Globe nella categoria Miglior commedia o fim musicale.
Linklater ha vinto il premio per la Migliore Regia ai César dove la pellicola ha trionfato anche per i Migliori costumi per Pascaline Chavanne, che ha collaborato con la Maison Chanel per quelli del personaggio di Seberg.