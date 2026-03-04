Francia, 1959. Jean-Luc Godard è alle prese con un film e con la rivoluzione del cinema del suo tempo, un progetto creativo consapevole che opera sul set con l'attrice americana Jean Seberg (interpretata da Zoey Deutch) e Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin), semisconosciuto.

Il cinema nazionale andava rifondato da zero per l'autore già critico cinematografico e in questa avventura gli attori sono molti più di quelli sul set, da François Truffaut e Claude Chabrol, a Suzanne Schiffman, Jean Cocteau, Robert Bresson, Eric Rohmer e Roberto Rossellini, il padre del Neorealismo e punto di riferimento assoluto.

L'opera che venne fuori è À bout de souffle, Fino all'ultimo respiro, uno dei film più grandi della storia del cinema mondiale e manifesto di quel movimento culturale (con ampi riflessi sul grande schermo) che Françoise Giroud definì Nouvelle Vague.