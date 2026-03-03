Tra gli antieroi che abbiamo sempre raccontato nella nostra storia, tra gangster, politici senza scrupoli e detective, un avvocato ci mancava. Volevamo fare qualcosa di nuovo. Volevamo fare qualcosa di audace, qualcosa di memorabile e insieme qualcosa che facesse divertire il pubblico, che facesse stare bene. Poi abbiamo incontrato Lorenzo Ligas, leggendo un affascinante romanzo del defunto Gianluca Ferraris e abbiamo capito di aver trovato la storia che stavamo cercando. Siamo quindi entusiasti di portare al nostro pubblico il primo show legal di Sky.



Una serie instancabile e sorprendente, che non potevamo produrre che con Fabula. Era dai tempi di quell’incredibile avventura di Un’estate fa che non vedevamo l’ora di tornare in pista insieme. Siamo quindi impazienti di presentare a tutti Lorenzo Ligas, una faccia da schiaffi che amerete e odierete, l’avvocato più controverso del Foro di Milano, ma l’avvocato che tutti vorrete al vostro fianco quando vi accuseranno di omicidio.

Quello che ci ha intrigato di questo personaggio è la sua unicità e la possibilità di esplorare, attraverso i suoi casi, i temi e il sapore della contemporaneità, ispirandoci sempre a fatti di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica e, insieme, farlo attraverso un protagonista scomodo, scorretto, che ci ha permesso di mettere in luce le contraddizioni e la complessità del nostro mondo di oggi. Il fatto che questa serie riesca ad essere allo stesso tempo così intensa e insieme così divertente è frutto della grande abilità di un team di scrittura di eccellenza capitanato da Federico Baccomo e alla regia freschissima, piena di idee e di pathos di Fabio Paladini.

Per interpretare Ligas, in questa Milano glamour piena di ombre, ci serviva qualcuno con tanto carisma, savoir faire e il sorrisetto arrogante di chi se le va a cercare. Insomma, Luca Argentero. Che si è messo in gioco più di quanto gli avessimo chiesto, dando vita a un personaggio scorretto, tagliente, carismatico e allo stesso tempo pieno di inaspettate fragilità. Un personaggio che vede tutti i tuoi segreti, che ti sfida, ti guarda dall’alto in basso… e alla fine ha pure ragione. Signore e signori, a voi, Lorenzo Ligas. Solo su Sky.

Nils Hartmann - Executive Vice President Sky Studios Italia