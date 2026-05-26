Masters of the Universe, il trailer finale, trama, cast e cosa sapere del film su He-ManCinema
Introduzione
Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action dedicato all’universo di He-Man. A quasi quattro decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. Nel video che trovata in alto potete guardare il trailer finale diffuso da Eagle Pictures, nell'attesa che la pellicola esca nelle sale italiane il 4 giugno 2026.
La regia della produzione è stata affidata a Travis Knight, chiamato a confrontarsi con un progetto particolarmente ambizioso e con il peso di una proprietà intellettuale rimasta nell’immaginario collettivo per generazioni.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Masters of the Universe, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Il ritorno del Principe Adam
Al centro della vicenda raccontata nel film Masters of the Universe si trova il Principe Adam, interpretato da Nicholas Galitzine. La storia prende avvio quando la Spada del Potere, rimasta inattiva per oltre quindici anni, richiama Adam verso Eternia, il suo pianeta d’origine.
“Dopo quindici anni, la Spada del Potere riporta il principe Adam/He-Man, su Eternia, ora sotto il giogo di Skeletor. Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam dovrà unire le forze con i suoi alleati e accettare il proprio destino come He-Man, l’uomo più potente dell’universo.”
Il film si concentra quindi sul ritorno di Adam nel regno di Eternia e sul confronto con la minaccia rappresentata da Skeletor, riportando in scena alcuni dei personaggi più celebri della saga.
Un cast ricco di volti noti
In Masters of the Universe, il ruolo di He-Man è affidato a Nicholas Galitzine, mentre Camila Mendes interpreta Teela. Idris Elba veste invece i panni di Duncan, conosciuto anche come Man-At-Arms. Jared Leto è stato scelto per interpretare Skeletor, storica nemesi dell’eroe.
Nel cast figurano inoltre Alison Brie nel ruolo della Professoressa Evil-Lyn, James Purefoy come Re Randor, Morena Baccarin nei panni di Sorceress e Charlotte Riley in quelli della Regina Marlena Glenn. Tra gli altri interpreti compaiono anche Jóhannes Haukur Jóhannesson come Malcom/Fisto, Hafþór Júlíus “Thor” Björnsson nel ruolo di Goat Man, Kojo Attah come Tri-Klops, Jon Xue Zhang nei panni di Ram-Man, Sam C. Wilson come Kronis/Trap Jaw e Sasheer Zamata nel ruolo di Suzie.
Una produzione rimasta per anni nel limbo
La realizzazione di un nuovo film dedicato ai MOTU è stata a lungo ostacolata da continui rinvii e cambiamenti produttivi. Nel corso degli anni 2000 e 2010 il progetto del film Masters of the Universe è stato più volte annunciato senza mai concretizzarsi, entrando in quello che comunemente viene definito development hell.
Nel mese di aprile 2018 Sony Pictures annunciò ufficialmente l’avvio di un nuovo film live action intitolato provvisoriamente Masters of the Universe, affidando la regia ai fratelli Adam e Aaron Nee. Nel marzo 2019 Noah Centineo venne scelto per interpretare il Principe Adam/He-Man e, pochi mesi dopo, un primo teaser poster indicò il 21 marzo 2021 come possibile data d’uscita.
Il progetto subì però ulteriori ritardi e, alla fine di aprile 2021, venne momentaneamente accantonato. Noah Centineo, ormai impegnato in altre produzioni cinematografiche, annunciò contestualmente la propria uscita dal cast.
Il passaggio da Sony a Netflix e poi ad Amazon MGM Studios
Nel giugno 2021 iniziarono a circolare con insistenza indiscrezioni su un possibile coinvolgimento di Netflix, piattaforma che in quel periodo stava già sviluppando diverse serie animate ispirate al franchise, tra cui She-Ra e le principesse guerriere e Masters of the Universe: Revelation.
Nel gennaio 2022 Netflix acquisì ufficialmente i diritti cinematografici da Sony Pictures Entertainment, confermando alla regia i fratelli Nee e coinvolgendoli anche nella sceneggiatura insieme a David Callaham. In quella fase Kyle Allen era stato scelto per interpretare He-Man.
Nonostante gli investimenti già effettuati, nel luglio 2023 Netflix cancellò il progetto. A quel punto Mattel avviò la ricerca di un nuovo studio disposto a rilevare i diritti cinematografici.
La svolta arrivò nel maggio 2024, quando Amazon MGM Studios acquisì il progetto annunciando Travis Knight come nuovo regista della pellicola.
La formazione definitiva del cast
Con il nuovo corso produttivo prese forma anche il cast definitivo del film Masters of the Universe. Nel maggio 2024 Nicholas Galitzine venne scelto per interpretare il Principe Adam/He-Man. Nell’agosto dello stesso anno Camila Mendes entrò ufficialmente nel progetto nel ruolo di Teela.
A novembre 2024 fu annunciato Idris Elba nei panni di Man-At-Arms/Duncan, guerriero di Eternia e padre adottivo di Teela. Il mese successivo arrivò anche la conferma di Jared Leto nel ruolo di Keldor/Skeletor.
Nel febbraio 2025 Morena Baccarin e Jóhannes Haukur Jóhannesson furono annunciati rispettivamente nei ruoli della Maga Sorceress e di Fisto/Malcolm.
Le riprese e l’uscita del film
Le riprese principali di Masters of the Universe sono iniziate il 6 gennaio 2025 a Londra e si sono concluse il 15 giugno dello stesso anno.
Il primo trailer ufficiale è stato distribuito il 22 gennaio 2026, mentre l’uscita cinematografica è prevista per il 4 giugno 2026 in Italia e per il giorno successivo negli Stati Uniti.
Il film, della durata di 132 minuti, è una produzione statunitense appartenente ai generi fantastico e fantascientifico. La sceneggiatura è firmata da Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callaham. Tra i produttori figurano Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Robbie Brenner.
La produzione coinvolge Amazon MGM Studios, Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Studios ed Escape Artists, mentre la distribuzione italiana è affidata a Eagle Pictures e Sony Pictures Entertainment Italia. Fabian Wagner cura la fotografia, Paul Rubell il montaggio e Tom Holkenborg le musiche.