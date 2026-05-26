Le riprese principali di Masters of the Universe sono iniziate il 6 gennaio 2025 a Londra e si sono concluse il 15 giugno dello stesso anno.

Il primo trailer ufficiale è stato distribuito il 22 gennaio 2026, mentre l’uscita cinematografica è prevista per il 4 giugno 2026 in Italia e per il giorno successivo negli Stati Uniti.

Il film, della durata di 132 minuti, è una produzione statunitense appartenente ai generi fantastico e fantascientifico. La sceneggiatura è firmata da Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callaham. Tra i produttori figurano Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Robbie Brenner.

La produzione coinvolge Amazon MGM Studios, Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Studios ed Escape Artists, mentre la distribuzione italiana è affidata a Eagle Pictures e Sony Pictures Entertainment Italia. Fabian Wagner cura la fotografia, Paul Rubell il montaggio e Tom Holkenborg le musiche.